Zone par zone. Discipline par discipline. Silo de données par silo de données. Pendant des décennies, c'est ainsi que les usines ont été conçues, et elles le sont encore souvent aujourd'hui. Mais d'une friche industrielle à une nouvelle usine, la pression est forte : personnaliser en masse, faire plus avec moins, numériser. L'importance d'une approche moderne de la planification des usines se fait de plus en plus sentir. De l'information convergente sur le bâtiment et la production. Et rendre l'information facilement accessible.



Découvrez comment les leaders du secteur s'orientent vers la modernisation pour faire ressortir le meilleur de leurs usines – étape par étape – avec Autodesk.