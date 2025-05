Transformation numérique dans le secteur manufacturier

La notion d'« industrie 4.0 », ou quatrième révolution industrielle, fait référence à l'automatisation et à l'échange de données dans les technologies du secteur manufacturier. Elle intègre des technologies modernes telles que l'Internet des objets (IdO), l'intelligence artificielle (IA), les mégadonnées, l'infonuagique et les systèmes cyber-physiques pour créer des usines intelligentes. Les machines interconnectées communiquent et prennent des décisions décentralisées pour améliorer l'efficacité, réduire le gaspillage et augmenter la productivité grâce à des données en temps réel et à des analyses avancées.

L'industrie 4.0 repose sur la création d'un écosystème de fabrication numérique qui améliore la flexibilité, répond aux demandes du marché et renforce l'innovation au sein du processus de production. Cette intégration des technologies physiques et numériques permet une plus grande précision et personnalisation des produits. Elle favorise également la durabilité en optimisant l'utilisation des ressources et en réduisant la consommation d'énergie, et aligne la fabrication sur les objectifs environnementaux.