La solution Fusion Manage de gestion du cycle de vie du produit (PLM) en nuage est utilisée par les entreprises de toutes tailles pour centraliser et automatiser les flux de travaux de processus et permettre une collaboration interfonctionnelle entre toutes les parties prenantes impliquées dans le développement des produits. Fusion Manage est utilisé dans des rôles tels que les opérations, la fabrication, la gestion de la chaîne logistique, l’approvisionnement, la qualité et l’ingénierie. Fusion Manage permet de s’assurer que tous les intervenants utilisent des informations précises et à jour dans un système accessible aux parties prenantes internes et externes de toutes les équipes, services et zones géographiques.