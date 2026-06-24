Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Outils de CAO/FAO professionnels développés à l’aide d’Inventor et AutoCAD.
divertissement
Jeu d’outils de création de contenu de divertissement, incluant 3ds Max et Maya
Rationalisez la transition des idées conceptuelles aux conceptions manufacturables en intégrant l'IA directement dans vos flux de travail. Grâce au nouveau protocole MCP (Model Context Protocol), les systèmes d'IA tiers tels que Claude d'Anthropic peuvent désormais accéder en toute sécurité aux données de conception et effectuer des actions dans l'environnement Fusion.
Allez au-delà des simples invites et transformez les suggestions générées par l'IA en travaux d'ingénierie structurés et modifiables.
Claude peut vous apporter bien plus que des analyses et des suggestions. Grâce à Fusion MCP, il est possible de créer, de modifier et d'interroger la géométrie et les fonctions de conception directement dans Fusion.
Connectez Fusion à vos outils et à vos flux de travail, puis utilisez le langage naturel pour automatiser les routines de fabrication.
Fusion MCP permet aux utilisateurs, aux développeurs et aux équipes de créer des flux de travail Fusion personnalisés avec Claude.
— COSMER
POUR LES CONCEPTEURS DE PRODUITS
Utilisez Claude pour vous aider à générer des idées, puis importez-les dans Fusion en tant qu'actions de conception structurées que vous pouvez affiner.
POUR LES INGÉNIEURS EN MÉCANIQUE
Réduisez la configuration manuelle et les modifications répétées pour consacrer plus de temps à valider la conception.
POUR LES FABRICANTS ET LES CRÉATEURS TECHNIQUES
Accélérez votre transition de l'idéation à la production grâce à des modèles entièrement modifiables, manufacturables et prêts pour la collaboration.
Que vous soyez un petit groupe de R&D ou une entreprise de fabrication opérant sur plusieurs sites avec des centaines d'ingénieurs et d'opérateurs, Fusion s'adapte à vos besoins.
La base du développement des produits modernes
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Des fonctionnalités essentielles de CAO, de FAO, d'IAO, de cartes de circuit imprimé et de PDM intégrées pour la conception et la collaboration dans un espace de travail unique et unifié.
Comprend :
Idéal pour : équipes et créateurs en phase de démarrage
LA SOLUTION DE FABRICATION INTÉGRÉE POUR LES ATELIERS PROFESSIONNELS ET LES ÉQUIPES DE PRODUCTION
Idéal pour les équipes pour lesquelles les outils de FAO autonomes ne suffisent plus : unifiez l'automatisation FAO avancée, l'usinage de haute précision et des outils de CAO robustes dans un seul environnement.
Raisons de l'abandon des anciennes piles de CAO/FAO :
Inclut toutes les fonctionnalités de Fusion, ainsi que des options de fabrication avancées :
LA PLATEFORME COMPLÈTE DE CONCEPTION ET DE DONNÉES POUR LES ÉQUIPES D'INGÉNIEURS PRÊTES À SE MODERNISER
Idéal pour les équipes qui ont besoin d'une précision de niveau industriel, d'une gestion rigoureuse des données et d'une continuité complète de la conception à la fabrication, sans la complexité des anciens systèmes.
Raisons de l'abandon des anciens outils et modules complémentaires :
Inclut toutes les fonctionnalités de Fusion, ainsi que des options de conception avancées :
Autodesk Fusion relie l'ensemble de vos processus de développement de produits en intégrant la conception, la fabrication, les données et les opérations au sein d'une plateforme unique.
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