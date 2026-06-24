Rationalisez la transition des idées conceptuelles aux conceptions manufacturables en intégrant l'IA directement dans vos flux de travail. Grâce au nouveau protocole MCP (Model Context Protocol), les systèmes d'IA tiers tels que Claude d'Anthropic peuvent désormais accéder en toute sécurité aux données de conception et effectuer des actions dans l'environnement Fusion.

Allez au-delà des simples invites et transformez les suggestions générées par l'IA en travaux d'ingénierie structurés et modifiables.

