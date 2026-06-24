Fonctionnalités intégrées de CAO, FAO, IAO, cartes de circuit imprimé et PDM, le tout à la vitesse de l'IA

Connectez Claude à Fusion pour commencer à concevoir avec l'IA

Transformez vos invites en langage naturel en géométrie de haute précision avec le connecteur Claude pour Autodesk Fusion. Passez moins de temps à cliquer et davantage à concevoir.

Conçu pour l'ingénieur moderne

Rationalisez la transition des idées conceptuelles aux conceptions manufacturables en intégrant l'IA directement dans vos flux de travail. Grâce au nouveau protocole MCP (Model Context Protocol), les systèmes d'IA tiers tels que Claude d'Anthropic peuvent désormais accéder en toute sécurité aux données de conception et effectuer des actions dans l'environnement Fusion.

Allez au-delà des simples invites et transformez les suggestions générées par l'IA en travaux d'ingénierie structurés et modifiables.
 

Des flux de travail repensés, de la conception à la fabrication

Flux de travail de conception Autodesk Fusion

Flux de travail de conception en temps réel

Claude peut vous apporter bien plus que des analyses et des suggestions. Grâce à Fusion MCP, il est possible de créer, de modifier et d'interroger la géométrie et les fonctions de conception directement dans Fusion.

 

Flux de travail de fabrication Autodesk Fusion

Automatisation des flux de travail de fabrication en plusieurs étapes

Connectez Fusion à vos outils et à vos flux de travail, puis utilisez le langage naturel pour automatiser les routines de fabrication.

 

Flux de travail agentiques Autodesk Fusion

Flux de travail agentiques personnalisés

Fusion MCP permet aux utilisateurs, aux développeurs et aux équipes de créer des flux de travail Fusion personnalisés avec Claude.

 

Autodesk Fusion COSMER

« L'intégration de Claude directement dans Fusion par le biais du protocole MCP signifie que les ingénieurs peuvent accéder aux fonctionnalités d'IA sans quitter l'outil. Le concept du flux de travail interservices est particulièrement utile pour les équipes qui gèrent des processus multi-outils complexes. »

— COSMER

De l'invite à la conception axée sur la production

POUR LES CONCEPTEURS DE PRODUITS

Explorez plus rapidement les formes et les fonctions

Utilisez Claude pour vous aider à générer des idées, puis importez-les dans Fusion en tant qu'actions de conception structurées que vous pouvez affiner.

 

POUR LES INGÉNIEURS EN MÉCANIQUE

Automatisez les étapes de modélisation répétitives

Réduisez la configuration manuelle et les modifications répétées pour consacrer plus de temps à valider la conception.

 

POUR LES FABRICANTS ET LES CRÉATEURS TECHNIQUES

Passez du concept à la constructibilité

Accélérez votre transition de l'idéation à la production grâce à des modèles entièrement modifiables, manufacturables et prêts pour la collaboration.

 

Plans et tarifs d'Autodesk Fusion

Que vous soyez un petit groupe de R&D ou une entreprise de fabrication opérant sur plusieurs sites avec des centaines d'ingénieurs et d'opérateurs, Fusion s'adapte à vos besoins.

Autodesk Fusion

La base du développement des produits modernes

Autodesk Fusion

Essayer Fusion gratuitement pendant 30 jours

 

Des fonctionnalités essentielles de CAO, de FAO, d'IAO, de cartes de circuit imprimé et de PDM intégrées pour la conception et la collaboration dans un espace de travail unique et unifié.

 

Comprend :

  • CAO/FAO entièrement intégrées
  • Collaboration en temps réel pour les équipes
  • Conception de cartes de circuit imprimé et intégration électromécanique
  • Automatisation de dessins et configuration de la conception

Idéal pour : équipes et créateurs en phase de démarrage

 

 /an 

AJOUTER AUTODESK FUSION AU PANIER
Autodesk Fusion for Manufacturing

LA SOLUTION DE FABRICATION INTÉGRÉE POUR LES ATELIERS PROFESSIONNELS ET LES ÉQUIPES DE PRODUCTION

Autodesk Fusion for Manufacturing

Idéal pour les équipes pour lesquelles les outils de FAO autonomes ne suffisent plus : unifiez l'automatisation FAO avancée, l'usinage de haute précision et des outils de CAO robustes dans un seul environnement.

 

Raisons de l'abandon des anciennes piles de CAO/FAO :

  • Aucune fonctionnalité perdue, aucun modèle perturbé, aucune reprise lors du transfert CAO → FAO
  • Arrêtez de payer plusieurs licences coûteuses pour un seul flux de travail
  • La collaboration dans le nuage signifie que l'ensemble de votre atelier fonctionne à partir d'une seule source fiable

 

Inclut toutes les fonctionnalités de Fusion, ainsi que des options de fabrication avancées :

  • De l'usinage 2D au 5 axes complet, avec une précision adaptée à la production industrielle
  • Trajectoires d'outils intelligentes pour le fraisage, le tournage et le tournage-fraisage
  • Programmation FAO automatisée pour réduire les temps de configuration et la durée des cycles
  • Inspection et palpage des pièces en cours de processus
  • Post-processeurs gratuits et entièrement modifiables
  • CAO et FAO intégrées pour éliminer les reprises et la conversion de données
  • Des flux de travail évolutifs, du prototypage jusqu'à la production

 

 /an

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Autodesk Fusion for Design

LA PLATEFORME COMPLÈTE DE CONCEPTION ET DE DONNÉES POUR LES ÉQUIPES D'INGÉNIEURS PRÊTES À SE MODERNISER

Autodesk Fusion for Design

Idéal pour les équipes qui ont besoin d'une précision de niveau industriel, d'une gestion rigoureuse des données et d'une continuité complète de la conception à la fabrication, sans la complexité des anciens systèmes.

 

Raisons de l'abandon des anciens outils et modules complémentaires :

  • Prise de décision plus rapide grâce à la collaboration en temps réel et aux données dans le nuage
  • Pas de conflits de versions, de pertes de références ni de problèmes de synchronisation de fichiers
  • Réduction des coûts globaux de conception, de gestion des données et de fabrication, le tout sur une seule plateforme

 

Inclut toutes les fonctionnalités de Fusion, ainsi que des options de conception avancées :

  • 11 études de simulation avancées pour des validations précoces et fréquentes
  • Conception générative pour une innovation légère et hautement performante
  • Outils avancés de surfaçage et de maillage pour les géométries complexes
  • Outils pour le plastique, la tôle et la DFM afin de concevoir des pièces prêtes à être fabriquées
  • PLM et gestion des données intégrées pour garantir la rigueur opérationnelle et soutenir la chaîne logistique

 

 

/an

 

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Autodesk Fusion dans les médias

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