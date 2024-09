Moldagem por injeção plástica

A simulação de moldagem pode ajudar projetistas e engenheiros a compreender os riscos no início do processo de projeto e a lidar com eles antes do investimento completo. O software de simulação oferece a engenheiros, fabricantes de moldes e outros profissionais de moldagem soluções precisas de prototipagem digital e ajuda a colocar produtos melhores no mercado com mais rapidez.

A simulação do Moldflow pode ser combinada com outras ferramentas de simulação, incluindo tensão mecânica, vibração, movimento, dinâmica de fluidos computacional (CFD) e multifísica, oferecendo uma abordagem rápida, precisa e inovadora para resolver os problemas de projeto mais desafiadores.