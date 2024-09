Os tutoriais do AutoCAD Map 3D da Autodesk oferecem uma visão geral do produto e exercícios práticos para ajudá-lo a aprender vários aspectos do software e de suas ferramentas. Alguns dos tutoriais ensinarão mais sobre o conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D, a criação de um arquivo de mapa, a atribuição de um sistema de coordenadas, a conexão com dados e muito mais.