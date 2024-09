Criado com a tecnologia 123 Make, o Slicer for Fusion 360 é uma ferramenta gratuita para fatiar e converter modelos 3D (inglês) em padrões 2D que possam ser cortados uniformemente.

Para ajudar a construir modelos, o Slicer for Fusion 360 também cria instruções 3D com as quais você pode interagir. Crie um modelo no Fusion 360 (inglês) e, com alguns cliques, envie-o ao Slicer for Fusion 360.