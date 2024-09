Os softwares Autodesk aumentam a eficiência em fluxos de trabalho de animação 3D. Do 3ds Max e do Maya para modelagem e animação ao Arnold para renderização e ao Flow Production Tracking (antigo ShotGrid) para gerenciamento de produção, os softwares Autodesk simplificam todo o processo, da criação de recursos ao produto final.

As atualizações recentes do 3ds Max e do Maya têm como foco o aumento da eficiência no trabalho dos animadores. Por exemplo, a reprodução em cache no Maya aumenta drasticamente a velocidade de reprodução da animação, permitindo avaliar iterações de animação diretamente na viewport em vez de produzir vários playblasts.

O Arnold é o agente de renderização padrão no 3ds Max e no Maya, oferecendo alta qualidade nas visualizações de animações e repetições rápidas das alterações.