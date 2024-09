We verwerken uw aankoop nog steeds. U ontvangt per e-mail informatie over toegang, downloaden en activering. In de meeste gevallen zijn uw producten kort na de aankoop beschikbaar in uw account. Als u de bevestigingsmail of bevestigingsmail niet binnen 24 uur na het plaatsen van uw bestelling ontvangt, controleert u uw spammap of neemt u contact op met de ondersteuning.