BIM is een tool voor het delen van kennis voor informatie over een faciliteit die een betrouwbare basis vormt voor beslissingen tijdens de levenscyclus. De rol van BIM is het verzamelen en koppelen van gegevens met betrekking tot het ontwerp, de bouw en het functioneren van een gebouw om een uitgebreid 3D-model te produceren.

Revit is BIM-software die veel gebruikt wordt door architecten, ingenieurs en aannemers om een uniform model te maken dat door werknemers in alle disciplines en vakgebieden kan worden gebruikt om hun werk te voltooien. Autodesk Revit is gemaakt om BIM te ondersteunen, niet om het te vervangen. Revit host de informatie die het model vormt waaruit tekeningen en documenten worden afgeleid.