Autodesk VRED wordt gebruikt om digitale ontwerpen te verkennen of te valideren voor een geïnformeerde besluitvorming. Daarnaast kan het worden gebruikt om digitale ontwerpgegevens vliegensvlug om te zetten in boeiende, waarheidsgetrouwe afbeeldingen, animaties en realtime-presentaties die kunnen worden geraadpleegd op het bureaublad, in grootschalige presentatie-omgevingen of via virtual en mixed reality, en kunnen worden gestreamd via online en mobiele weergaven.