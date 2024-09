We begrijpen dat veranderingen soms overweldigend kunnen zijn, maar we hebben alles aan gedaan deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. We raden u aan naar het helpcentrum van de klant te gaan, waar u gedetailleerde informatie over het nieuwe aankoopproces kunt vinden. Neem voor meer informatie contact op met uw partner of verkoopvertegenwoordiger van Autodesk.