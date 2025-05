Autodesk InfoAsset Manager est un outil complet utilisé par les professionnels impliqués dans l’exploitation et la gestion des équipements des systèmes d’eau et d’eaux usées. Ce logiciel puissant est essentiel pour les services publics qui gèrent des réseaux d’eau et d’eaux usées à grande échelle, optimisent les processus de maintenance et planifient les investissements en capital. Les municipalités et les administrations locales font confiance à InfoAsset Manager pour gérer efficacement les infrastructures municipales d’eau et d’eaux usées, assurer la conformité réglementaire et maintenir l’efficacité des opérations. De plus, les consultants en ingénierie utilisent le logiciel pour offrir des services de gestion des équipements à leurs clients, en fournissant une analyse approfondie et des rapports sur l’état des infrastructures.