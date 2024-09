Autodesk Fusion avec FeatureCAM est un logiciel de FAO qui permet d’automatiser la génération de code d’usinage CNC. Il est généralement utilisé pour programmer des fraiseuses CNC 3 et 5 axes, ainsi que des tours, des machines de tournage-fraisage et de fraisage-tournage, des machines multifonctions et des machines à électroérosion.

Un abonnement à Autodesk Fusion avec FeatureCAM inclut également l’accès à Fusion et PartMaker. PartMaker est un logiciel de FAO qui intègre des fonctionnalités avancées conçues spécifiquement pour programmer des tours de précision.