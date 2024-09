L’équipe de mise en conformité des licences veille au respect des conditions générales d’utilisation d’Autodesk et aide les clients à remédier aux installations et utilisations de logiciels non conformes. Chez Autodesk, notre objectif est d’aider nos clients à tirer le meilleur parti de leurs logiciels et à réduire les risques liés à la conformité. C’est pourquoi votre entreprise peut être choisie pour faire l’objet d’un audit, également appelé vérification des licences logicielles.



Tout client qui possède des produits Autodesk est susceptible d’être soumis à cette vérification, mais cela ne signifie pas qu’Autodesk met en doute sa conformité. Si votre entreprise est sélectionnée, vous recevrez un e-mail ou une lettre vous expliquant le processus d’audit.