L’objectif de la licence Autodesk 3ds Max Indie est d’offrir aux artistes indépendants la possibilité d’utiliser 3ds Max à moindre coût dans le cadre de leurs projets commerciaux. Toutefois, elle n’est pas destinée aux particuliers ou aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 100 000 $*, ou aux projets dont le budget est supérieur à 100 000 $.

Si vous produisez des œuvres sur commande pour une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 100 000 $, vous ne pouvez pas obtenir de licence 3ds Max Indie, que vous soyez indépendant, sous-traitant, salarié à temps partiel ou à temps plein. Vous devez utiliser une licence d’abonnement complète. L’entreprise devra acheter une licence pour vous. Vous pourrez également en acheter une vous-même (que vous la facturiez à l’entreprise pour laquelle vous travaillez ou non). Nous souhaitons nous assurer que les entreprises paient les licences logicielles Autodesk qu’elles utilisent sur leurs projets.



Cette restriction s’applique aux œuvres produites sur commande pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 100 000 $. Elle ne s’applique pas à la vente de biens numériques à ces entreprises, à condition que le chiffre d’affaires annuel généré par ces ventes ne dépasse pas 100 000 $.

Pour mieux comprendre les critères d’éligibilité qui encadrent l’utilisation de 3ds Max Indie, reportez-vous aux exemples ci-dessous :

Vous créez et vendez des produits numériques, et vous avez été contacté par une entreprise de jeux vidéo dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 100 000 $. Elle vous demande de lui fournir une ressource (prête à l’emploi ou personnalisée). Vous facturez un prix fixe pour le produit livré. Si vos recettes sont inférieures à 100 000 $, vous pouvez utiliser 3ds Max Indie. Les modèles 3D, les textures ou même les rendus d’images sont des exemples de ressources.

Vous êtes indépendant et vous avez été contacté par un cabinet d’architectes dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 000 $. Il vous demande de créer une visualisation. Vous facturez un tarif horaire, journalier ou hebdomadaire sur ce projet. Les ressources appartiennent au cabinet d’architectes. Dans ce cas, vous ne pouvez pas utiliser 3ds Max Indie.

Il est important de bien faire la distinction entre ce qui peut être raisonnablement considéré comme votre propre travail et les œuvres produites sur commande. Si vous produisez et vendez votre propre propriété intellectuelle et que votre chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 100 000 $, vous pouvez utiliser 3ds Max Indie. Si vous produisez des œuvres sur commande pour une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 100 000 $, vous ne pouvez pas utiliser 3ds Max Indie. Les entreprises et les artistes dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 100 000 $ doivent payer les licences commerciales complètes des logiciels utilisés.

* Cette limite varie en fonction du pays d’utilisation.