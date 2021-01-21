Autodesk, Inc. 感謝您最近與我們的授權合規團隊通訊。Autodesk 身為一家國際公司，堅信保護智慧財產的重要性，已針對打擊軟體盜版投入了大量時間與精力，我們非常感謝您與我們一起協手抵制。

我們的員工會迅速處理軟體盜版資訊的相關問題或請求。我們會針對 Autodesk 軟體可能的未經授權的複製和/或分發積極地著手處理所有檢舉。

我們的授權合規部門的一些人或代表 Autodesk、Donahue、Gallagher、Woods LLP 的外部法律顧問都有可能聯絡您，以瞭解其他資訊。您的身分及資訊均會予以保密。但是，由於檢舉量較大，以及這些事項會涉及相關法律問題，我們可能無法針對您提供的資訊提供有關所採用行動的反饋或更新。這絲毫不會降低提交給我們的資訊的重要性。請確保每一次提交都是慎重的且經過了調查，隨後會採用任何必要的行動。

Autodesk 會提供讓您能夠保護自己防範盜版軟體的重要資訊，還提供有關 Autodesk 方案的資訊，這些方案已經過精心設計來保護客戶和打擊軟體盜版。若要瞭解更多資訊，請造訪 https://www.autodesk.com/tw/piracy

對於您關注並參與到打擊軟體盜版的行動當中來，我們再一次表示感謝！

Autodesk, Inc.

授權合規團隊

其他資訊：

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如需取得有關商業軟體聯盟發起的反盜版的資訊，請造訪 https://www.bsa.org