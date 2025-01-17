在過往的廠房設計過程中，通常依賴建築資訊模型 (BIM) 進行。BIM 作為建築物的虛擬化平台，可承載廠房設計中所需的各種數據並提供視覺化展示，但是隨著智慧製造需求的增長，BIM 技術的瓶頸也逐漸顯現。過去 BIM 的應用主要著重於三維視覺化展示，但面對更高精度的數位雙生模型需求，以及日益複雜的設計場景，BIM 在效率和衝突解決上，漸漸無法滿足智慧廠房的自動化和最佳化需求。

在傳統 BIM 的工作流程中，設計人員需依 2D 設計圖手動建立 3D 模型，這個過程需仰賴大量人力逐筆建構完成，相當耗時，且 2D 設計無法全面描述現場空間狀況，常導致 3D 建模時出現衝突，特別是半導體無塵室等需要複雜管線布置的場域。此外，模型遇到有衝突時，不僅需靠人工依照經驗技術進行排解，排解的結果往往難以真實適用現場情境，這些都是利用 BIM 進行 3D 建模時需要面臨的挑戰。此外，在廠房設計前也沒有辦法考量到最佳化配置，都是後續再購置設備或根據數據分析調整控制系統，以達到節能減碳。