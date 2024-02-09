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2040 yılına gelindiğinde, dünya çağında kentsel yapı stokunun üçte ikisini günümüzde var olan yapılar oluşturacak. Giderek daha karmaşık hale gelen saha koşulları, maliyet aşımları ve sıkışık programlar verimli ve sürdürülebilir renovasyon ve uyarlanabilir yeniden kullanım projelerini hayata geçirme imkânlarını gölgeliyor ve bu durum günümüzde tasarımcılar için en büyük zorluklardan biri olmaya devam ediyor.
Autodesk, uyarlanabilir yeniden kullanım projelerinizin yaşam döngüsünü desteklemek için tasarlanmış entegre bir çözüm sunar. Autodesk ürünleri, erken tasarım aşamaların oluşturulan dokümantasyondan inşaat ve operasyon süreçlerine kadar renovasyon projelerinizi daha verimli bir şekilde teslim etmenize olanak tanıyarak proje süresine ve bütçe sınırlamalarına uymanıza yardımcı olur.
Autodesk Forma erken aşamalarda planlama ve tasarım için bulut tabanlı bir yazılımdır. Güneş enerjisi, rüzgar, işletme enerjisi, gün ışığı potansiyeli, gürültü, mikro iklim ve diğer temel faktörlere ilişkin yapay zeka destekli analizler ile sahanızın ve çevresinin potansiyelini gerçek zamanlı olarak ortaya çıkarın. Sahanızın başlangıç koşullarıyla ilgili daha fazla içgörülerinizin olması, daha iyi sürdürülebilirlik ve iş sonuçları elde etmenize yardımcı olabilir.
Resim 311 Third, Lake|Flato tarafından sağlanmıştır
Mevcut bir yapıyı yeniden tasarlarken, orijinal özelliklerini doğru bir şekilde anlamak ve bu bilgileri planlama ve tasarım için dijital olarak kaydetmek çok önemlidir. Bu bilgi, mimarların ve tasarımcıların tasarım süreci boyunca bilgiye dayalı seçimler yapmalarını sağlar. BIM kullanılarak, mevcut yapının mimari, yapısal, mekanik ve elektrik sistemlerini içeren kapsamlı bir dijital modeli geliştirilebilir.
Lazer taramaları gibi gelişmiş teknikler,dijital bir model oluşturarak yapının mevcut koşullarının detaylı bir şekilde temsil edilmesini sağlayabilir. Bu ayrıntılı dokümantasyon, yapının benzersiz özelliklerinin tam olarak anlaşılmasını sağladığı ve bunların korunmasını kolaylaştırdığı için uyarlanabilir yeniden kullanım projelerinde çok önemli bir rol oynar.
Autodesk AutoCAD ile zaman kazandıran, makine öğrenimi özelliklerini kullanarak ortak çalışanlardan gelen geri bildirimleri basılı veya diğer dijital biçimlerdeki (PDF, JPG ve PNG) mevcut tasarımlardan başlayarak hızla dahil edebilirsiniz. İşaretleme İçe Aktarıım ve İşaretleme Yardımı, içe aktarılan işaretleme dosyalarını kullanarak el yazısı metni tanımlayabilir yönerge metnini dönüştürebilir, nesne ekleyebilir ve üstü çizili nesneleri kaldırabilir.
Projelerinizin başlangıcında yapı ve saha bağlamını yakalayın ve mevcut koşulları daha iyi anlayarak riski azaltın. Nokta bulutlarınızı ve fotogrametri verilerinizi, alan hatalarını ve iş tekrarını önlemek için gereken hassasiyetle ayrıntılı, veri açısından zengin modellere dönüştürün.
Güçlü CAD ve BIM iş akışlarıyla aşamalı tasarım ve dokümantasyon sürecinizin tam kontrolünü elinize alın. Akıllı bir modele dayanan ve bulut platformuyla etkinleştirilen BIM, mevcut ve önerilen proje verilerinin dijital bir temsilini üretmek için yapılandırılmış çok disiplinli verileri entegre ederek ekibinizin gerçek zamanlı olarak, her yerde ve hemen hemen her cihazla bilgi yazmasına ve paylaşmasına olanak tanır.
Autodesk’in daha sağlıklı, daha dayanıklı ve sürdürülebilir yaşam ve çalışma alanları oluşturmanıza yardımcı olan gün ışığı ve tüm yapı enerji analizi araçlarıyla tasarımınızın performans gereksinimlerini optimize edin.
Sürdürülebilir mimarlık firması Lake|Flato’nun uyarlanabilir yeniden kullanım projesi kapsamında 100 yıllık bir yapı, şirketin yeni, tasarım odaklı genel merkezine dönüştürüldü.
Görsel sahibi. 311 Third, Lake|Flato, Resim Robert G. Gomez tarafından sağlanmıştır
Eski bir II. Dünya Savaşı gemi gövdesi fabrikası olan Building 12, yapıların uyarlanabilir yeniden kullanımına örnek olarak San Francisco’daki 28 dönümlük Pier 70 yapısını projelendirmek üzere seçilmiştir.
Resim Perkins&Will tarafından sağlanmıştır
Fransa’nın Champagne kentindeki bir şirket, kimsenin beğenmediği yapıyı yıkmak yerine, bölgenin sürdürülebilir değerlerine sadık kalarak çevreci bir şekilde yenilemeyi tercih etti.
Yapı Bilgi Modellemesi için tasarlanan güçlü araçlarla yapıları planlayın, tasarlayın, inşa edin ve yönetin.
Tasarımcılar, mühendisler ve yükleniciler için Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma ve benzeri güçlü BIM ve CAD araçları
TASARIM VE İMALAT MAKALESİ
Kullanılmayan ve harap olmuş yapılara yeni bir değer ve amaç kazandıran 10 uyarlanabilir yeniden kullanım örneğini keşfedin.
Ford Motor Corporation tarafından sağlanmıştır.
WHITEPAPER
Autodesk Forma’nın parmaklarınızın ucundaki veriye dayalı içgörüleri sayesinde sürdürülebilirlik sonuçlarını iyileştiren hızlı ve akıllı kararlar alın.
311 Third Lake|Flato, Resim Robert G Gomez tarafından sağlanmıştır
REVİT YARDIM MAKALESİ
Revit’in aşamalandırma özelliği, netlik için mevcut ve yeni öğelerin görselleştirilmesiyle tasarımı kronolojik aşamalar halinde düzenleyerek güçlendirme projenizi destekler.
Ortak bir veri ortamının yardımıyla ekipleri, süreçleri ve verileri birbirine bağlayın. Herkesin süreçten haberdar olması ve verimli bir şekilde çalışması için gerçek zamanlı olarak birlikte yazın, ekipler arası koordinasyonu güçlendirin ve veri alışverişini kolaylaştırın.
Autodesk Forma, planlama ve tasarım ekiplerinin iş ve sürdürülebilirlik sonuçlarını iyileştiren hızlı ve akıllı kararlar almasına yardımcı olur. Projelerinize sağlam temeller oluşturmak için kavramsal tasarım özelliklerinden, yapay zeka destekli analizden ve otomasyonlardan yararlanın.
Tasarımlarınızı mümkün olan en yüksek ayrıntı düzeyinde incelemenize yardımcı olan modelleme araçlarını kullanarak farklı fikirleri ele alın. Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) paketimiz, gün ışığından hava akışı analizine kadar birçok konuda daha yenilikçi ve etkili tasarım sonuçlarının kapılarını aralar.
İletişim bilgilerinizi paylaştığınızda, Autodesk teknoloji uzmanınız mevcut teknolojinizi ve uyarlanabilir yeniden kullanım, yenileme ve güçlendirme projeleriniz için nasıl yardımcı olabileceğimizi görüşmek üzere sizinle iletişime geçecektir.
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Yapıların uyarlanabilir yeniden kullanımı, mevcut yapıların başlangıçta amaçlanandan farklı bir kullanım için yeniden kullanılmasını ifade eder. Uyarlanabilir yeniden kullanım projeleri eski yapıları yıkmak yerine, onlara ikinci bir şans vererek tarihi ve mimari değerlerini korumayı amaçlar. Bu yaklaşım, kaynakların korunmasına, atıkların azaltılmasına ve kentsel alanların canlandırılmasına yardımcı olur. Uyarlanabilir yeniden kullanım örnekleri arasında eski fabrikaların konut loftlarına dönüştürülmesi, depoların ofis alanlarına dönüştürülmesi veya kiliselerin toplum merkezlerine dönüştürülmesi yer alır. Kültürel mirasın korunmasına ve sürdürülebilir tasarım ilkelerinin yapılı çevreye entegrasyonuna olanak tanır. Ancak, belirli düzenlemelerin ve yönergelerin yerel yasalara ve yapı yönetmeliklerine bağlı olarak değişebileceğini de unutmamak gerekir.
Uyarlanabilir yeniden kullanımın önemi çeşitli açılardan ifade edilebilir:
Genel olarak, uyarlanabilir yeniden kullanım, geçmişin korunmasını günümüzün ihtiyaçlarıyla dengeleyerek sürdürülebilirliği, kültürel mirası, ekonomik kalkınmayı, toplum refahını ve mekan duygusunu teşvik eder.
Bir yapının güçlendirilmesi, mevcut bir yapıda yapının performansını, işlevselliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak için değişiklik veya iyileştirme yapma sürecini ifade eder. Bu süreç, mevcut standartlara uyum sağlamak, enerji verimliliğini artırmak, güvenliği artırmak veya yeni teknolojilere veya kullanımlara uyum sağlamak için yapının çeşitli sistemlerinin, bileşenlerinin veya özelliklerinin yükseltilmesini kapsar.
Güçlendirme mevcut yapının sil baştan inşaata gerek kalmadan mevcut yönetmelik, standart ve kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar. Yapıların ömrünü uzatabilir, çevresel etkiyi azaltabilir ve yapılı çevrenin genel kalitesini ve işlevselliğini iyileştirebilir.
“Yenileme” ve “yeniden modelleme” terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılsa da, ikisi arasında bir ayrım vardır:
Yenileme: Yenileme genel olarak, mevcut bir mekanın yapısını veya düzenini önemli ölçüde değiştirmeden iyileştirmeler veya güncellemeler yapmayı ifade eder. Bir yapıyı iyi bir duruma getirmek veya estetiğini güncellemek için yapı öğelerinin yenilmesini veya onarılmasını kapsar. Yenilemeler, duvarların yeniden boyanması, döşemenin değiştirilmesi, armatürlerin yükseltilmesi veya cihazların güncellenmesi gibi faaliyetleri içerebilir. Bir yenileme projesi genellikle büyük değişikliklerden ziyade kozmetik değişiklikler ve işlevsel iyileştirmelere odaklanır.
Yeniden modelleme: Öte yandan yeniden modelleme, bir mekanın yapısında, düzeninde veya tasarımında daha kapsamlı değişiklikleri içerir. Çoğunlukla mevcut kat planını değiştirmeyi, duvarları yeniden düzenlemeyi, oda eklemeyi veya çıkarmayı ya da binanın yapısında önemli değişiklikler yapmayı içerir. Yeniden modelleme projeleri, dolapların, tezgahların ve armatürlerin değiştirilmesini kapsayan mutfak veya banyo yenilemelerini veya bir bodrum katının yaşam alanına dönüştürülmesini içerebilir. Bir yeniden modelleme projesinin amacı, genellikle mekanı ev sahibinin tercihlerine daha iyi uyacak veya yeni işlevlere uyum sağlayacak şekilde dönüştürmektir.
Özetle, yenileme genel olarak mevcut bir alanda kozmetik veya işlevsel güncellemeler yapmayı içerirken, yeniden modelleme, yeni bir tasarım oluşturmak veya farklı ihtiyaçları karşılamak için bir alanın yapısında veya düzeninde daha önemli değişiklikler yapılmasını içerir.
Autodesk, uyarlanabilir yeniden kullanım projelerinin çeşitli yönleri için uygun bir takım yazılım ürünleri sunar. Aşağıdaki Autodesk ürünleri mimarlık, mühendislik ve inşaat (AEC) sektöründe yaygın olarak kullanılır ve bunların uyarlanabilir yeniden kullanım projeleri için kullanılması mümkündür:
Yazılım portföylerindeki diğer ürünlerle birlikte bu Autodesk ürünleri, ilk değerlendirme ve planlamadan tasarım, dokümantasyon ve işbirliğine kadar bir uyarlanabilir yeniden kullanım projesinin farklı aşamalarında kullanılabilir.
Şehirlerisürdürülebilir, sağlıklı, kapsayıcı ve kültürel açıdan önem arz eden şekillerde yeniden inşa etmeye yönelik bir eğilim vardır. Yenileme, mahallelerin evrimi ve yeniden keşfedilmesinin yanı sıra mevcut binaların yeniden tasarlandığı sürdürülebilir kalkınma yönünde bir adımı da temsil eder.
Yenileme projeleri, küresel tedarik zincirlerine olan bağımlılığı azaltıp projenin yerel tedarikçilerden malzeme satın almasına olanak tanıdığından, güçlendirme ve uyarlanabilir yeniden kullanım projeleri gezegen üzerinde daha az etkiye neden olarak topluluk yatırımına katkıda bulunur. Bu da tutulan karbon miktarını azaltır. Mevcut binaların yenilenmesi, somut karbon (malzemelerin imalatı, nakliyesi ve montajı ile yeni inşaat sırasında salınan karbon) tasarrufu sağlar.
Autodesk olarak hizmet verdiğimiz sektörler için yapay zekanın dönüştürücü gücüne olan inancımızla sürekli olarak yapay zeka alanına yatırım yapıyoruz. Bu sayede artık her üç sektördeki müşterilerimiz daha azıyla çok daha fazlasını başarıyor. Yapay zeka alanında devam eden araştırmalara adanmışlıkla katkı sağlayan Autodesk, Fusion 360 Gallery veri kümelerini herkese açık hale getirmek için MIT ile işbirliği yapmıştır. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya kararlıyız ve bunu daima güvenli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bunu gerçekleştirirken müşterilerimizin tescilli iş ürünlerine, tescilli verilerine saygı ve tabii ki yasal düzenlemelere uyum içinde hareket ediyoruz.