2040 yılına gelindiğinde, dünya çağında kentsel yapı stokunun üçte ikisini günümüzde var olan yapılar oluşturacak. Giderek daha karmaşık hale gelen saha koşulları, maliyet aşımları ve sıkışık programlar verimli ve sürdürülebilir renovasyon ve uyarlanabilir yeniden kullanım projelerini hayata geçirme imkânlarını gölgeliyor ve bu durum günümüzde tasarımcılar için en büyük zorluklardan biri olmaya devam ediyor.

Autodesk, uyarlanabilir yeniden kullanım projelerinizin yaşam döngüsünü desteklemek için tasarlanmış entegre bir çözüm sunar. Autodesk ürünleri, erken tasarım aşamaların oluşturulan dokümantasyondan inşaat ve operasyon süreçlerine kadar renovasyon projelerinizi daha verimli bir şekilde teslim etmenize olanak tanıyarak proje süresine ve bütçe sınırlamalarına uymanıza yardımcı olur.