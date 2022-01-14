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3B MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ VE TASARIM YAZILIMLARI
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Mühendisler ve tasarımcılar üretimden önce fikirleri modele dönüştürmek, doğrulamak ve aktarmak için makine mühendisliğinden ve tasarım yazılımlarından (İngilizce) yararlanır. Ürünleri CNC makinesinde veya 3B yazıcıda üretmek için ek araçlar mevcuttur ve bazı durumlarda bu araçlar CAD yazılımlarına entegre halde sunulur. Makine mühendisliği yazılımları endüstriyel makine tasarımı, otomotiv ve tüketici ürünleri gibi birçok sektörde kullanılır.
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CAD en yaygın olarak kullanılan yazılım tasarım araçlarından biridir. CAD yazılımları ile üretilen modeller genellikle diğer makine mühendisliği ve tasarım araçları için girdi olarak kullanılır.
CAE geniş bir analiz yelpazesini kapsar. Sonlu eleman analizi (FEA) ve hesaba dayalı sıvı dinamikleri (CFD) gibi karmaşık görevleri fiziksel prototipler oluşturmadan sanal olarak gerçekleştirebilir.
CAM, imalat sürecinin otomatikleştirilmesine yardımcı olmak için yazılım kullanımını ifade eder. CAM genellikle 2,5 ila 5 eksenli CNC frezeleme, tornalama ve freze-torna işlemleri için takım yolları oluşturmak amacıyla kullanılır.
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DIS-TRAN Inventor ve Vault'ı kullanarak hataları azalttı ve ciddi oranda iş tekrarını ortadan kaldırdı.
Müşteri adı
Swissomation, müşterilerle istedikleri yerden istedikleri cihazdan birlikte çalışmak için Fusion 360'ın 3B modelleme, CAM ve canlı inceleme yeteneklerini kullanıyor.
Müşteri adı
Hızlı bir mühendis ekibi olan KMP, yüksek performanslı yarış arabalarına yönelik özel bileşenler tasarlamak ve üretmek için Fusion 360'ı kullanıyor.
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