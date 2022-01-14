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3B MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ VE TASARIM YAZILIMLARI

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3B makine mühendisliği ve tasarım yazılımları nedir?

Mühendisler ve tasarımcılar üretimden önce fikirleri modele dönüştürmek, doğrulamak ve aktarmak için makine mühendisliğinden ve tasarım yazılımlarından (İngilizce) yararlanır. Ürünleri CNC makinesinde veya 3B yazıcıda üretmek için ek araçlar mevcuttur ve bazı durumlarda bu araçlar CAD yazılımlarına entegre halde sunulur. Makine mühendisliği yazılımları endüstriyel makine tasarımı, otomotiv ve tüketici ürünleri gibi birçok sektörde kullanılır.

Makine mühendisliği ve tasarım çeşitleri

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  • BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (CAD)

    CAD en yaygın olarak kullanılan yazılım tasarım araçlarından biridir. CAD yazılımları ile üretilen modeller genellikle diğer makine mühendisliği ve tasarım araçları için girdi olarak kullanılır.

    CAD hakkında daha fazla bilgi edinin

  • BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİK (CAE)

    CAE geniş bir analiz yelpazesini kapsar. Sonlu eleman analizi (FEA) ve hesaba dayalı sıvı dinamikleri (CFD) gibi karmaşık görevleri fiziksel prototipler oluşturmadan sanal olarak gerçekleştirebilir.

    Simülasyon hakkında daha fazla bilgi edinin (İngilizce)

  • BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT (CAM)

    CAM, imalat sürecinin otomatikleştirilmesine yardımcı olmak için yazılım kullanımını ifade eder. CAM genellikle 2,5 ila 5 eksenli CNC frezeleme, tornalama ve freze-torna işlemleri için takım yolları oluşturmak amacıyla kullanılır.

    CAM hakkında daha fazla bilgi edinin (İngilizce)

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Öne çıkan 3B makine mühendisliği ve tasarım yazılımları

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3B makine mühendisliği yazılımları nasıl kullanılır?

  • Müşteri adı

    DIS-TRAN

    DIS-TRAN Inventor ve Vault'ı kullanarak hataları azalttı ve ciddi oranda iş tekrarını ortadan kaldırdı.

    Videoyu izleyin (2:10 dk.)

  • Müşteri adı

    Swissomation

    Swissomation, müşterilerle istedikleri yerden istedikleri cihazdan birlikte çalışmak için Fusion 360'ın 3B modelleme, CAM ve canlı inceleme yeteneklerini kullanıyor.

    Videoyu izleyin (2:19 dk.)

  • Müşteri adı

    KMP

    Hızlı bir mühendis ekibi olan KMP, yüksek performanslı yarış arabalarına yönelik özel bileşenler tasarlamak ve üretmek için Fusion 360'ı kullanıyor.

    Videoyu izleyin (2:43 dk.)

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Product Design & Manufacturing Collection

Gelişmiş simülasyon ve 5 eksenli CAM'e yönelik entegre araçların bulunduğu en iyi Inventor yazılımımızla dilediğinizi tasarlayın ve üretin. Çözüm paketine Fusion 360 da dahildir. Böylece bulut tabanlı ürün yenilik platformumuzla üretimin geleceğine giden yolda yürümenize yardımcı oluyoruz.

NELERİN DAHİL OLDUĞUNU ÖĞRENİN

3B makine mühendisliği ve tasarım kaynakları

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