Mühendisler ve tasarımcılar üretimden önce fikirleri modele dönüştürmek, doğrulamak ve aktarmak için makine mühendisliğinden ve tasarım yazılımlarından (İngilizce) yararlanır. Ürünleri CNC makinesinde veya 3B yazıcıda üretmek için ek araçlar mevcuttur ve bazı durumlarda bu araçlar CAD yazılımlarına entegre halde sunulur. Makine mühendisliği yazılımları endüstriyel makine tasarımı, otomotiv ve tüketici ürünleri gibi birçok sektörde kullanılır.