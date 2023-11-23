Arka planında birçok veri girişi, analiz ve modelleme işlemi gerçekleşen bu sistemin en büyük artıları, sürekli erişilebilir olması ve kullanıcı dostu etkileşimli kontrol paneli. Sistem aynı zamanda potansiyel taşkın bölgelerinin tespiti, gerekli uyarıların oluşturulması ve yağışla ilgili verilerin kaydedilmesi gibi konularda tutarlı bir performans gösteriyor.

Taşkın tahmin ve erken uyarı sisteminin temelinde hidroloji, meteoroloji, yüzey ve yeraltı suyu mühendisliği gibi pek çok farklı disiplinden elde edilen veri ve bilgiler yatıyor. Doğru tahminlere giden yol; iş birliğini, veri entegrasyonunu ve görselleştirmeyi kolaylaştırmak için farklı çözüm ve olanakların entegre edilmesini gerektiren çetrefilli bir süreç içerir.

Güvenilir tahmin ve uyarıların oluşturulabilmesi için hidrolik yapılar ve akışkanlar mekaniğine ilişkin dinamik bilgilere ek olarak CBS ve telemetri sistemlerinden gelen veriler de gereklidir.