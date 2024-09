Co to jest technologia BIM?

Zarówno procesy CAD, jak i procesy BIM służą do przechwytywania i przekazywania koncepcji projektu oraz konstrukcji w projektach architektonicznych, inżynieryjnych i budowlanych za pośrednictwem reprezentacji rysunkowej, ułatwiając udziałowcom zrozumienie elementów budynku i sposobu ich tworzenia. Technologia BIM umożliwia zespołom projektowym i konstrukcyjnym wykorzystanie inwestycji technologicznych do uzyskania lepszych rezultatów. Proces BIM wspiera tworzenie informacji i zarządzanie nimi w cyklu rozwojowym projektów z zakresu architektury, inżynierii i budownictwa, łącząc całą wielobranżową dokumentację projektową i budowlaną we wspólny zestaw danych. Ponieważ dostęp do tych danych można uzyskać w wielu reprezentacjach (2D, 3D i tabele), informacje są znacznie bardziej dostępne i połączone niż osobne źródła danych stosowane w przypadku tradycyjnych metod projektowania komputerowego.