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de los encuestados cree que la construcción industrializada se convertirá en la forma estándar de trabajar en el futuro
de las organizaciones que utilizan la construcción industrializada dicen que ha mejorado la calidad de los proyectos terminados
dicen que los proyectos que utilizan métodos de construcción industrializados han sido más predecibles en cuanto a cronograma y costo que los proyectos tradicionales
Los líderes están conectando estos métodos, como la productización, el Diseño para manufactura y ensamblaje (DfMA) y la prefabricación, que pueden acelerar la entrega, al tiempo que mejoran la previsibilidad de los costos, la coherencia del diseño y la calidad. En conjunto, estas ganancias ayudan a las organizaciones a sortear cronogramas ajustados, cadenas de suministros complejas, restricciones de la fuerza laboral y crecientes expectativas de los propietarios, lo que convierte una mayor certeza en una ventaja competitiva.
Las organizaciones que avanzan en su camino hacia la construcción industrializada abordan las brechas en las habilidades de la fuerza laboral, la preparación de los proveedores, los flujos de trabajo digitales y la capacidad de producción juntas, en lugar de hacerlo de forma aislada. Para las organizaciones que aún exploran estos métodos, identificar qué capacidades priorizar es un primer paso fundamental para escalar la adopción.