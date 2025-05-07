*No todos los productos, características, servicios o beneficios están disponibles con Flex. Todas las tarifas de tokens indicadas anteriormente son por usuario. Los tokens vencen trescientos sesenta y cinco (365) días después de la fecha de compra, y Autodesk no proporcionará ningún crédito, reembolso ni otro tipo de solución en relación con el vencimiento de los tokens. En este momento, los tokens de un paquete no se pueden dividir entre varios equipos. Autodesk puede, en cualquier momento, modificar las tarifas de tokens, y estas modificaciones se aplican de forma prospectiva.

Todos los precios son solo para fines de estimación. Los precios se muestran en moneda local y se basan en un PSVP global de $3 por token al 7 de septiembre de 2021. El PSVP no incluye costos adicionales ni disposiciones para la instalación, y es posible que los precios no reflejen los impuestos o los precios de compra por volumen. Comunícate con tu representante o socio de Autodesk para conocer los precios exactos en tu región.