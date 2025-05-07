Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
|Producto o servicio
|Tokens
|Costo estimado por día
|
3ds Max
|6
|MXN 339 por día
|
Advance Steel
|8
|MXN 452 por día
|
Alias Concept
|18
|MXN 1,017 por día
|
Alias Surface
|33
|MXN 1,863 por día
|
AutoCAD
|7
|MXN 396 por día
|
AutoCAD Architecture
|7
|MXN 396 por día
|
AutoCAD Electrical
|7
|MXN 396 por día
|
AutoCAD for Mac
|7
|MXN 396 por día
|
AutoCAD Map 3D
|7
|MXN 396 por día
|
AutoCAD Mechanical
|7
|MXN 396 por día
|
AutoCAD MEP
|7
|MXN 396 por día
|
AutoCAD Plant 3D
|7
|MXN 396 por día
|
AutoCAD Raster Design
|4
|MXN 226 por día
|
CFD Ultimate (includes CFD Design Study Env.)
|51
|MXN 2,879 por día
|
Civil 3D
|9
|MXN 509 por día
|
Fabrication CADmep
|4
|MXN 226 por día
|
FeatureCAM - Ultimate
|30
|MXN 1,694 por día
|
Flame
|18
|MXN 1,017 por día
|
FlexSim
|33
|MXN 1,863 por día
|
Forma Building Design
|7
|MXN 396 por día
|
Forma Site Design
|6
|MXN 339 por día
|
FormIt Pro
|1
|MXN 57 por día
|
Fusion
|3
|MXN 170 por día
|
Fusion Contributor
|1
|MXN 57 por día
|
Fusion Design Extension
|4
|MXN 226 por día
|
Fusion Manage - Enterprise
|8
|MXN 452 por día
|
Fusion Manage - Professional
|4
|MXN 226 por día
|
Fusion Manufacturing Extension
|10
|MXN 565 por día
|
Helius PFA
|63
|MXN 3,557 por día
|
HSMWorks - Ultimate
|16
|MXN 904 por día
|
InfoDrainage
|13
|MXN 734 por día
|
InfoWater Pro
|42
|MXN 2,371 por día
|
InfoWorks ICM - Ultimate
|75
|MXN 4,234 por día
|
InfoWorks ICM Flood
|31
|MXN 1,750 por día
|
InfoWorks ICM Sewer
|24
|MXN 1,355 por día
|
InfoWorks WS Pro
|42
|MXN 2,371 por día
|
InfraWorks
|7
|MXN 396 por día
|
Inventor CAM - Ultimate
|16
|MXN 904 por día
|
Inventor Nastran
|10
|MXN 565 por día
|
Inventor Professional
|8
|MXN 452 por día
|
Maya
|6
|MXN 339 por día
|
Maya Creative
|1
|MXN 57 por día
|
Moldflow Adviser Ultimate
|59
|MXN 3,331 por día
|
Moldflow Insight Ultimate
|189
|MXN 10,670 por día
|
Moldflow Synergy
|13
|MXN 734 por día
|
MotionBuilder
|6
|MXN 339 por día
|
Navisworks Manage
|9
|MXN 509 por día
|
Navisworks Simulate
|4
|MXN 226 por día
|
Netfabb
|18
|MXN 1,017 por día
|
Netfabb Local Simulation
|205
|MXN 11,573 por día
|
OptQuest
|7
|MXN 396 por día
|
PartMaker
|30
|MXN 1,694 por día
|
PowerInspect - Ultimate
|26
|MXN 1,468 por día
|
PowerMill - Standard
|26
|MXN 1,468 por día
|
PowerMill - Ultimate
|47
|MXN 2,654 por día
|
PowerShape - Ultimate
|17
|MXN 960 por día
|
ReCap Pro
|1
|MXN 57 por día
|
Revit
|10
|MXN 565 por día
|
Robot Structural Analysis Professional
|11
|MXN 621 por día
|
Structural Bridge Design
|7
|MXN 396 por día
|
Vault Office
|1
|MXN 57 por día
|
Vault Professional
|3
|MXN 170 por día
|
Vehicle Tracking
|4
|MXN 226 por día
|
VRED Design
|12
|MXN 678 por día
|
VRED Presenter
|3
|MXN 170 por día
|
VRED Professional
|44
|MXN 2,484 por día
|Producto o servicio
|Tokens
|Costo estimado por resultado
|
Autodesk Platform Services
|Varía
|Más información
|
CFD - cloud service entitlement
|Varía
|Más información
|
Flow Wedging
|Varía
|Más información
|
Fusion - AI - Media Generations
|Varía
|Más información
|
Fusion Simulation Extension
|Varía
|Más información
|
InfoWorks Cloud Simulation Hours
|Varía
|Más información
|
Insight - Lighting Analysis for Revit
|Varía
|Más información
|
Moldflow – Compute Service
|Varía
|Más información
|
Monthly Flex Tokens (Beta)
|Varía
|Más información
|
ReCap Photo
|Varía
|Más información
|
Rendering
|Varía
|Más información
|
Scan-to-Mesh
|Varía
|Más información
|
Studio Wind Tunnel for Alias
|Varía
|Más información
|
Validation Tool
|Varía
|Más información
|Producto o servicio
|Tokens
|Costo estimado por día
|
Burn
|-
|-
|
Character Generator
|-
|-
|
Civil 3D - Grading Optimization
|-
|-
|
Civil 3D - Project Explorer
|-
|-
|
Cloud Models for Revit
|-
|-
|
Desktop Connector
|-
|-
|
Drive
|-
|-
|
Factory Design Utilities
|-
|-
|
Info360 - Cloud Model Service
|-
|-
|
Informed Design
|-
|-
|
InfraWorks Profile Optimization
|-
|-
|
Insight - Energy Analysis
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|
Insight - Green Building Studio
|-
|-
|
Inventor Nesting
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|
Inventor Tolerance Analysis
|-
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|
MEP Fabrication Data Manager
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|-
|
Revit - Generative Design
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|
Shared Views
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|
Twinmotion for Revit
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|
Vault Basic - Client
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|
Vault Basic -Server
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|
Vault Mobile
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*No todos los productos, características, servicios o beneficios están disponibles con Flex. Todas las tarifas de tokens indicadas anteriormente son por usuario. Los tokens vencen trescientos sesenta y cinco (365) días después de la fecha de compra, y Autodesk no proporcionará ningún crédito, reembolso ni otro tipo de solución en relación con el vencimiento de los tokens. En este momento, los tokens de un paquete no se pueden dividir entre varios equipos. Autodesk puede, en cualquier momento, modificar las tarifas de tokens, y estas modificaciones se aplican de forma prospectiva.
Todos los precios son solo para fines de estimación. Los precios se muestran en moneda local y se basan en un PSVP global de $3 por token al 7 de septiembre de 2021. El PSVP no incluye costos adicionales ni disposiciones para la instalación, y es posible que los precios no reflejen los impuestos o los precios de compra por volumen. Comunícate con tu representante o socio de Autodesk para conocer los precios exactos en tu región.