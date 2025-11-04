La Content Authenticity Initiative es una comunidad intersectorial de más de 3000 miembros, entre los que se incluyen la sociedad civil, los medios de comunicación y las empresas tecnológicas, fundada por Adobe en 2019. A través de la educación y de herramientas gratuitas de código abierto basadas en el estándar C2PA, el objetivo de nuestro movimiento es lograr que la autenticidad y la transparencia de los contenidos sean escalables y accesibles.