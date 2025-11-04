Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Autodesk apoya el trabajo de quienes promueven la seguridad, la privacidad, la gestión de riesgos y la IA responsable a través de la innovación. Autodesk y su Organización de confianza colaboran activamente con una amplia gama de organizaciones profesionales y gubernamentales centradas en estos objetivos.
BSA | The Software Alliance es la principal defensora de la industria mundial del software ante los gobiernos y en el mercado internacional. Sus miembros se encuentran entre las empresas más innovadoras del mundo y crean soluciones de software que ayudan a empresas de todos los tamaños y sectores económicos a modernizarse y crecer.
La Content Authenticity Initiative es una comunidad intersectorial de más de 3000 miembros, entre los que se incluyen la sociedad civil, los medios de comunicación y las empresas tecnológicas, fundada por Adobe en 2019. A través de la educación y de herramientas gratuitas de código abierto basadas en el estándar C2PA, el objetivo de nuestro movimiento es lograr que la autenticidad y la transparencia de los contenidos sean escalables y accesibles.
El Pacto sobre la IA de la Comisión Europea anima y apoya a las organizaciones a planificar con antelación la implementación de las medidas de la Ley sobre la IA. Este busca el compromiso voluntario de la industria para anticiparse a la Ley de la IA y comenzar a implementar sus requisitos antes de la fecha límite legal.
El Future of Privacy Forum (FPF) reúne a representantes de la industria, el mundo académico, defensores de los consumidores y otros líderes intelectuales de todo el mundo para explorar los retos que plantea la innovación tecnológica y desarrollar medidas de protección de la privacidad, normas éticas y prácticas empresariales viables.
La IAPP es la comunidad y el recurso más grande y completo del mundo en materia de privacidad de la información. Fundada en el año 2000, la IAPP es una organización sin fines de lucro que ayuda a definir, promover y mejorar la profesión de la privacidad en todo el mundo.
Autodesk colabora con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) en el Consorcio del Instituto de Seguridad de la Inteligencia Artificial para desarrollar directrices y estándares basados en la ciencia y respaldados empíricamente para la medición y las políticas de IA, sentando las bases de la seguridad de la IA en todo el mundo.
SAFECode se dedica a aumentar la confianza en los servicios de tecnología de la información mediante métodos eficaces de garantía de software. Ofrece un foro mundial en el que líderes empresariales y expertos técnicos intercambian opiniones e ideas sobre cómo crear, mejorar y promover programas de seguridad de software escalables y eficaces.
Women Leaders in Data & AI (WLDA) está destinado a mujeres inteligentes y ambiciosas que ocupan puestos ejecutivos en el sector tecnológico, que ya han logrado hacerse un lugar en la mesa y que ahora utilizan su posición para amplificar su impacto y generar un efecto dominó positivo en sus organizaciones.
Autodesk es miembro de la AI Verify Foundation. La AI Verify Foundation, una filial sin fines de lucro de la Autoridad de Desarrollo de Medios de Infocomunicación de Singapur (IMDA), tiene como objetivo aprovechar el poder colectivo y las contribuciones de la comunidad mundial de código abierto para desarrollar herramientas de prueba de IA que favorezcan una IA responsable. Esta fundación promueve las prácticas y estándares recomendados para una IA responsable.
