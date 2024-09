No. Actualmente no hay una versión de prueba de la oferta de Fusion for Design.

Autodesk proporciona una prueba gratuita de Fusion por 30 días (inglés) y una versión de prueba de Fusion Simulation Extension y Fusion Design Extension de 14 días. Se recomienda que los clientes activen la versión de prueba de la extensión durante las últimas dos semanas de su versión de prueba de Fusion de 30 días.