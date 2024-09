Esta función no está disponible en todas las regiones3 y solo está disponible para determinadas suscripciones activadas con la renovación automática. Si la opción Agregar puestos no aparece en tu cuenta, es posible que tu suscripción no cumpla los requisitos para la administración de puestos de autoservicio. Ponte en contacto con tu socio de Autodesk o con el soporte técnico para obtener ayuda.