교육 파트너와 고객 여러분은 새로운 오토데스크 교육 평가 시스템 교육 참가자 사용자 안내서(영문)를 이용하실 수 있습니다. 안내서에서 과정 등록, 과정 수료증 취득 또는 과정 설문조사 제출 방법을 알아보십시오.
ALP(오토데스크 교육 파트너)의 과정을 수강하는 학생과 교육 참가자는 여기에서 TES 지침 동영상을 시청할 수 있습니다. 계정 생성, 과정 등록, 과정 수료 후 설문조사 완료, 암호 찾기 방법을 알아보십시오.
오토데스크 TES(교육 평가 시스템) 계정을 등록하고 시작하는 방법을 알아봅니다. 이 동영상은 TES 계정이나 오토데스크 ID가 없는 신규 교육 참가자를 위한 것입니다.
Autodesk Account ID를 생성하고, 그 ID로 오토데스크 교육 평가 시스템에 로그인하는 방법을 알아봅니다. 이 프로세스는 교육 평가 시스템 계정은 있지만 계정 ID가 아직 없는 교육 참가자를 위한 것입니다.
오토데스크 교육 평가 시스템에서 계정을 생성하는 방법을 알아봅니다. 이 프로세스는 계정 ID는 있지만 교육 평가 시스템 계정이 아직 없는 교육 참가자를 위한 것입니다.
오토데스크 교육 평가 시스템에서 계정을 삭제하는 방법을 알아봅니다. 이렇게 하면 Autodesk Account ID도 제거됩니다.