Autodesk Account ID를 생성하고, 그 ID로 오토데스크 교육 평가 시스템에 로그인하는 방법을 알아봅니다. 이 프로세스는 교육 평가 시스템 계정은 있지만 계정 ID가 아직 없는 교육 참가자를 위한 것입니다.