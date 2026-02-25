오토데스크 교육 파트너

학생과 교육 참가자를 위한 TES(교육 평가 시스템) 및 파트너 데이터베이스 사용자 안내서와 동영상 튜토리얼

교육 평가 시스템 지침 동영상

교육 파트너와 고객 여러분은 새로운 오토데스크 교육 평가 시스템 교육 참가자 사용자 안내서(영문)를 이용하실 수 있습니다. 안내서에서 과정 등록, 과정 수료증 취득 또는 과정 설문조사 제출 방법을 알아보십시오.

학생 - 참가자

ALP(오토데스크 교육 파트너)의 과정을 수강하는 학생과 교육 참가자는 여기에서 TES 지침 동영상을 시청할 수 있습니다. 계정 생성, 과정 등록, 과정 수료 후 설문조사 완료, 암호 찾기 방법을 알아보십시오.

신규 학생: 교육 참가자 등록(계정 없음)

오토데스크 TES(교육 평가 시스템) 계정을 등록하고 시작하는 방법을 알아봅니다. 이 동영상은 TES 계정이나 오토데스크 ID가 없는 신규 교육 참가자를 위한 것입니다.

 

동영상 보기

기존 학생: 교육 참가자 등록

Autodesk Account ID를 생성하고, 그 ID로 오토데스크 교육 평가 시스템에 로그인하는 방법을 알아봅니다. 이 프로세스는 교육 평가 시스템 계정은 있지만 계정 ID가 아직 없는 교육 참가자를 위한 것입니다.

 

동영상 보기

신규 학생: 교육 참가자 등록(계정 있음)

오토데스크 교육 평가 시스템에서 계정을 생성하는 방법을 알아봅니다. 이 프로세스는 계정 ID는 있지만 교육 평가 시스템 계정이 아직 없는 교육 참가자를 위한 것입니다. 

 

동영상 보기

사용자 이름 또는 암호를 찾는 방법

오토데스크 교육 평가 시스템에서 사용자 이름 또는 암호를 복구하는 방법을 알아봅니다.

 

동영상 보기

과정 등록

과정 ID를 사용하여 코스를 찾고 등록하는 방법을 알아봅니다.

 

동영상 보기

과정 설문조사 완료

오토데스크 교육 평가 시스템에서 과정 평가 설문조사를 완료하고, 수료증 다운로드 링크를 받는 방법을 알아봅니다.

 

동영상 보기

TES(교육 평가 시스템) 계정 해지

오토데스크 교육 평가 시스템에서 계정을 삭제하는 방법을 알아봅니다. 이렇게 하면 Autodesk Account ID도 제거됩니다.

 

동영상 보기