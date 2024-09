<미디어 드라이브 문자>\setup.exe /t /qb /language <언어> /c <제품 ID>: ACADSERIALPREFIX=<일련 번호 접두어> ACADSERIALNUMBER=<일련 번호 후속어> ADLM_PRODKEY=<제품 키> ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" /c <제품 ID>: ACADSERIALPREFIX=<일련 번호 접두어> ACADSERIALNUMBER=<일련 번호 후속어> ADLM_PRODKEY=<제품 키> ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" /c <제품 ID>: ACADSERIALPREFIX=<일련 번호 접두어> ACADSERIALNUMBER=<일련 번호 후속어> ADLM_PRODKEY=<제품 키> ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1"