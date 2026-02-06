Autodesk 연구원들은 15년이 넘는 기간 동안 Autodesk가 지원하는 핵심 산업과 크리에이티브 전문가를 지원하기 위해 AI의 강력한 성능을 연구해 왔습니다. 100여 건에 이르는 동료 심사를 거친 과학 연구 논문을 발표한 Autodesk는 CAD 형상에 대한 AI 연구 분야에서 세계 최고 수준의 연구 기관입니다. Autodesk의 온라인 카탈로그 발행물에서 이러한 연구 중 일부를 살펴볼 수 있습니다. 이 연구를 주의 깊게 살펴보면 AI 도구로 오늘날의 워크플로우를 혁신하고, 프로세스를 간소화하며, 더 나은 성과를 이룰 수 있는 미래로 향하는 Autodesk의 방향을 확인할 수 있습니다.