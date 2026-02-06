Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
Autodesk는 머신 러닝과 인공 신경망을 사용하여 구축된 새로운 차원의 생성형 AI 기술을 구상하고 있습니다. 그 첫 번째는 CAD 객체에 대해 직접 추론하도록 훈련된 생성형 AI 기반 모델의 범주인 신경 CAD입니다. Autodesk는 단순히 대규모 언어 모델을 기존 솔루션에 통합하는 관행을 넘어 CAD 형상을 만드는 기존 소프트웨어 엔진을 완전히 새롭게 구성했습니다. 이 새로운 범주의
생성형 AI 기반 모델은 연결된 Design & Make 프로세스의 미래로 나아가는 길을 제시합니다.
이러한 획기적인 기초 모델을 기반으로 하는 새로운 기능이 곧 출시됩니다.
이 새로운 생성형 AI 기술은 텍스트 프롬프트와 공간 구속조건을 기반으로 자연스럽게 설계를 작성하여 편집 가능한 정밀 CAD 형상을 생성할 수 있습니다. 또한 형상을 위한 신경 CAD는 객체를 생성하는 데 필요한 기존의 파라메트릭 CAD 소프트웨어 도구 내에서 명령 시퀀스를 생성할 수도 있습니다. 소비재에서 흔히 볼 수 있는 유기적인 곡면이 필요하든, 기계 시스템에서 볼 수 있는 평평한 표면과 명확하게 정의된 모서리가 필요하든, 정밀 형상을 만들기 위한 완전히 새로운 이 머신 러닝 접근 방식은 워크플로우를 혁신할 것을 확신합니다.
Autodesk 최초의 AEC 관련 기초 모델인 Forma의 건축용 신경 CAD를 사용하면 건축가가 초기 설계 개념과 보다 상세한 건물 배치 및 시스템 간에 빠르게 전환할 수 있습니다. 이 새로운 도구는 개념 건축 매스 작업 모델과 건물 평면도 배치 사이를 변환합니다. 하나의 건축 시스템을 변경하면 다른 건축 시스템에도 즉시 반영됩니다. Autodesk는 대규모 언어 모델에 새 언어를 추가하는 것처럼 번역 엔진에 더 많은 아키텍처 시스템을 계속 추가할 것입니다.
Autodesk 연구원들은 15년이 넘는 기간 동안 Autodesk가 지원하는 핵심 산업과 크리에이티브 전문가를 지원하기 위해 AI의 강력한 성능을 연구해 왔습니다. 100여 건에 이르는 동료 심사를 거친 과학 연구 논문을 발표한 Autodesk는 CAD 형상에 대한 AI 연구 분야에서 세계 최고 수준의 연구 기관입니다. Autodesk의 온라인 카탈로그 발행물에서 이러한 연구 중 일부를 살펴볼 수 있습니다. 이 연구를 주의 깊게 살펴보면 AI 도구로 오늘날의 워크플로우를 혁신하고, 프로세스를 간소화하며, 더 나은 성과를 이룰 수 있는 미래로 향하는 Autodesk의 방향을 확인할 수 있습니다.
Autodesk는 전문적인 설계 데이터와 산업 및 건축 시스템을 기반으로 훈련된 생성형 AI 기반 모델을 포함하는 광범위한 사고 리더십 범주로 신경 기술을 도입하고 있습니다. Autodesk는 신경 기술이 빠르게 발전하여 완전히 새로운 유형의 Design & Make 소프트웨어도 만들 수 있을 것으로 기대합니다. 이 기술에 대한 첫 번째 근거는 Fusion 및 Forma의 새로운 신경 CAD 인식 모델입니다.
Autodesk는 추후 생성형 AI를 기반으로 하는 Forma 및 Fusion의 새로운 기능을 릴리즈할 계획입니다.