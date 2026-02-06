Autodesk Assistant

Autodesk Assistant를 사용하면 AI를 통해 역량과 창의성을 극대화할 수 있습니다. 모든 팀원이 신뢰할 수 있고 안전한 지능형 에이전트를 사용하여 모든 Design & Make 과정을 한층 빠르고 효율적으로 완료할 수 있습니다.

Autodesk Assistant는 실시간 답변, 선제적 정보, 맞춤형 권장 사항을 제공하여 고급 분석 및 예측 정보를 통해 Design & Make 워크플로우를 혁신하고 생산성을 높입니다. Autodesk 제품 및 타사 도구와 유연하게 통합되므로 통합된 협업 환경을 제공하고 의사 결정을 간소화하는 동시에 데이터를 안전하게 보호할 수 있습니다.