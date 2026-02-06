Autodesk Assistant

Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
Autodesk Assistant를 사용하면 AI를 통해 역량과 창의성을 극대화할 수 있습니다. 모든 팀원이 신뢰할 수 있고 안전한 지능형 에이전트를 사용하여 모든 Design & Make 과정을 한층 빠르고 효율적으로 완료할 수 있습니다.
Autodesk Assistant는 실시간 답변, 선제적 정보, 맞춤형 권장 사항을 제공하여 고급 분석 및 예측 정보를 통해 Design & Make 워크플로우를 혁신하고 생산성을 높입니다. Autodesk 제품 및 타사 도구와 유연하게 통합되므로 통합된 협업 환경을 제공하고 의사 결정을 간소화하는 동시에 데이터를 안전하게 보호할 수 있습니다.
산업 워크플로우, 프로세스 및 설계 의도에 대한 심층적인 전문 지식을 바탕으로 고객의 설계 및 제작 의도를 파악하고 컨텍스트 인식 3D 모델링 및 실행을 통해 더 빠르게 목표를 달성할 수 있습니다.
최고의 에이전트는 고객이 필요할 때 필요한 곳에 나타납니다. Autodesk Assistant를 사용하면 프로그램을 전환하거나 흐름을 중단하지 않고도 현재 사용 중인 도구와 제품의 강력한 기능을 그대로 활용할 수 있습니다.
Autodesk Assistant를 사용하면 더 빠르고 더 많은 업무를 수행할 수 있는 역량을 향상할 수 있습니다. 고객 지시에 따라 워크플로우 내에서 실시간으로 Design & Make 작업을 자율적으로 처리할 수 있습니다.
Autodesk Assistant를 사용하여 AutoCAD에서 유용한 AI 지원 및 솔루션을 편리하게 이용할 수 있습니다. 작업공간을 벗어나지 않고도 AutoCAD 기능과 관련된 질문을 하고 설계 문제를 해결할 수 있습니다.
Autodesk Construction Cloud의 Autodesk Assistant를 사용하여 생산성을 높일 수 있습니다. 팀이 데이터에 액세스하고, 검증하고, 요약하는 업무 현장에서 바로 Autodesk AI 기반 지원을 받을 수 있습니다. 예제 프롬프트를 활용하거나 직접 작성하여 프롬프트 라이브러리에 저장하고, 전체 채팅 내역을 볼 수 있습니다.
Autodesk Assistant는 Fusion에서 상황별 정보와 안내를 통해 도움말, 포럼, 기타 데이터 소스에 대한 링크를 전달하여 조언을 제공합니다. Autodesk Assistant는 프로젝트와 상호 작용하고 사용자를 대신하여 작동할 수도 있습니다.
맞춤형 권장 사항과 관련 정보를 활용하여 Design & Make 워크플로우를 최적화할 수 있습니다.
자연어로 질문하고 소스 링크를 통해 간결한 답변을 받아 정보를 빠르게 요약하고 효율적인 워크플로우를 구현할 수 있습니다.
사용자를 추가하고, 작업을 재지정하고, 권한을 일괄적으로 편집하여, 프로젝트를 빠르게 설정하여 신속하고 효율적으로 프로젝트를 관리할 수 있습니다.
산업 및 회사 표준 검증: 모델, 사양 및 일정을 확인하여 위험을 식별하고 관리하며 결과물 간에 조정을 유지 관리합니다.
예, Autodesk Assistant는 프롬프트에서 사용자 의도를 감지하여 이를 여러 에이전트로 라우팅하고, 복잡한 작업을 조직화하고 조정하여 사용자 워크플로우를 완료하는 에이전틱 인터페이스입니다.
Autodesk Assistant에는 사용자가 사용할 수 있는 Autodesk Account의 개인정보 처리방침 기본 설정에 따라 안전하고 규정을 준수하는 환경을 지원하는 보호 장치가 기본 제공됩니다. 질문이 Design & Make 산업 과제의 범위를 벗어나는 경우 Autodesk Assistant는 워크플로우를 Autodesk 제품 또는 연결된 타사 앱에서 지원하는 워크플로우로 리디렉션합니다.
Autodesk Assistant에는 MCP(Model Context Protocol) 서버에 연결하여 데이터 또는 도구를 요청하고, 작업을 완료하며, 제품 API와 상호 작용하는 MCP 클라이언트가 내장되어 있습니다. 데스크톱(로컬)과 클라우드 기반 MCP 서버를 모두 지원합니다.
Autodesk Assistant는 현재 AutoCAD, Revit, Fusion, Autodesk Construction Cloud 등 Autodesk의 Design & Make 소프트웨어 포트폴리오에 속한 많은 제품에서 사용할 수 있습니다. Autodesk는 이 기능을 Design & Make용 에이전틱 AI 인터페이스로 구축할 계획이며, 매일 더 많은 제품에 적극적으로 도입하고 있습니다. Autodesk Assistant에 완전한 제품 간 환경을 지원하는 기능을 추가하기 위해 적극적으로 노력하고 있으며 내년에 공개 베타를 통해 이러한 기능을 고객에게 선보일 예정입니다.
아니요, Autodesk Assistant를 끌 수는 없습니다. 그러나 Autodesk Assistant는 의도적인 인간 상호 작용에 반응하므로 사용자는 사용 여부를 선택할 수 있습니다.
Autodesk는 App Store를 통해 신뢰할 수 있는 MCP 서버를 릴리즈할 계획입니다. 관심 있는 고객은 https://feedback.autodesk.com/enter/에 방문하여 사용 가능한 MCP 서버를 살펴보고 베타 프로토타입 및 개념 증명을 시험해 볼 수 있습니다.
Autodesk는 고객에게 통합되고 연결된 하나의 에이전틱 어시스턴트 환경을 제공하고자 합니다. 당사 제품과 dotcom 내 Autodesk Assistant가 병합되어 하나로 통합될 예정입니다. 따라서 고객은 사용 중인 제품을 종료하지 않고도 Autodesk Assistant 내에서 제품을 선택하고 관리자와 관련된 모든 작업을 수행할 수 있습니다.
또한 Autodesk Assistant를 사용하면 프롬프트를 통해 제품 내에서 복잡한 Design & Make 워크플로우를 완료할 수 있습니다. Autodesk는 날마다 기능을 통합하며 지속적으로 개발하고 있습니다. 고객은 현재 AutoCAD에서 해당 기능을 체험해 볼 수 있으며 내년에 출시될 Autodesk Assistant 베타 버전을 통해 AutoCAD, Fusion, Revit, Vault, Civil3D에서 이 연결된 환경을 이용할 수 있습니다.