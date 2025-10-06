Autodesk Fusion의 Autodesk-AI 기반 기능에는 도면 자동화, 자동 구속, 제너레이티브 디자인이 있습니다.



Autodesk Fusion의 도면 자동화 기능은 뷰, 치수 및 주석을 자동으로 생성하여 2D 제조 도면 작성을 간소화함으로써 시간을 단축하고 오류를 줄이며 설계에서 생산에 이어지는 업무 정확도를 향상할 수 있도록 지원합니다.



Autodesk Fusion의 자동 구속 기능은 관련된 기하학적 구속조건을 자동 적용하여 설계 효율성을 높이고 정확성을 보장하고 수동 조정 작업을 줄여주므로, 스케치 프로세스가 간소화되고 일관성이 향상되며 설계 반복이 빨라집니다.



Autodesk Fusion의 제너레이티브 디자인 기능은 AI 기반 알고리즘을 활용하여 최적화된 설계 솔루션을 탐색하고, 자재 사용량을 줄이고, 성능을 개선하고, 혁신을 가속화하는 동시에 엔지니어링 구속조건과 제조 요구사항을 충족합니다.