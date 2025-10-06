Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
인공 지능은 작업을 빠르고 효율적으로 진행하도록 지원하여 제조의 디지털 전환에서 중추적인 역할을 합니다. 반복 작업을 자동화하고, 설계 품질을 개선하고, 생산 프로세스를 간소화하여 시간과 비용을 절약합니다. 예를 들어, AI는 CAM(컴퓨터를 이용한 제작) 작업을 자동화하여 오류를 줄이고 생산 시간을 단축할 수 있습니다. 또한 AI는 차량의 미적 요구사항과 기능적 요구사항을 유지하는 동시에 공기 역학 및 구조적 무결성의 최적화를 자동화하여 자동차 산업에도 사용됩니다. 이를 통해 엔지니어와 설계자는 혁신에 집중하여 개선된 신제품 출시를 앞당길 수 있습니다.
AI는 반복적인 작업을 자동화하고 인적 오류를 줄이고 생산 시간을 단축함으로써 제조 프로세스를 간소화합니다.
AI는 효율성을 높이고 폐기물을 줄이며 가동 중단 시간을 최소화함으로써 제조 분야의 운영 비용을 대폭 절감합니다.
제조 분야의 AI는 머신 비전을 사용해 제조 프로세스 중에 알려진 문제와 불일치를 실시간으로 감지하여 제품 품질을 개선합니다.
제조 분야의 AI는 친환경 문제를 해결하고, 공급망 중단을 완화하며, 리소스 사용을 최적화하는 데 사용됩니다.
AI에 대한 투자는 10년 전부터 오토데스크의 최우선 과제였습니다. 이것이 설계와 제조 산업에 엄청난 영향을 미칠 수 있다는 사실을 알고 있기 때문입니다. Autodesk AI 기술은 창의적인 탐색과 원활한 문제 해결을 제공하고, 지루하고 반복적인 작업을 자동화하며, 압도적인 양의 복잡한 데이터에 직면했을 때 최종 사용자에게 실행 가능한 정보를 제공합니다.
도면 자동화(영문)를 통해 도면 표준, 치수 기입 및 시트 배치에 Fusion의 AI 기반 자동화 기능을 활용하여 시간이 많이 소요되는 작업을 간소화하고 설계 효율성을 개선할 수 있습니다.
제조 어드바이저는 Fusion에서 상황별 정보와 안내를 제공하고 도움말, 포럼, 기타 데이터 소스에 대한 링크를 제공하여 조언을 제공합니다. 제조 어드바이저는 프로젝트와 상호 작용하고 사용자를 대신하여 작동할 수도 있습니다.
조임쇠 교체 도구는 요구사항이 변경될 때 Autodesk AI를 사용하여 설계 전체의 조임쇠 크기를 자동으로 탐지하고 업데이트합니다. 개별 조임쇠 또는 전체 그룹을 한 단계 만에 편집하여 모든 치수, 접합 및 재료 명세서가 일관성을 유지하고 규정을 준수하도록 할 수 있습니다.
양식 탐색기는 AI 기반 설계 프롬프트를 통해 3D 컨셉 탐색을 가속합니다. 지능형 용어와 속성 정의를 사용하여 컨셉을 생성하고 구체화한 다음 정밀한 형상 제어를 위해 세분화 모델로 변환할 수 있습니다.
Autodesk Fusion 산업 클라우드는 원하는 모든 것을 설계하고 제작할 수 있는 연결된 데이터와 협업의 새로운 시대를 열고 있습니다.
Autodesk AI Lab은 CAD 형상용으로 훈련된 생성형 AI 모델에 대한 동료 심사를 거친 독창적인 연구를 제공하는 세계 최고의 게시자입니다. Autodesk의 글로벌 연구 과학자 팀은 기초 및 응용 인공 지능 연구를 발전시키는 데 전념하고 있습니다.
Autodesk의 글로벌2025 State of Design & Make 연구는 AI에 대한 전반적인 인식 하락을 반영하며, 이는 리더들이 구현의 현실, 지속적인 기술력 부족, 현재 기술의 한계에 직면하면서 AI가 전형적인 기술 열풍 사이클을 따르고 있다는 것을 의미합니다. 이러한 어려움에도 불구하고 대다수의 리더는 향후 몇 년 동안 AI 기술에 대한 투자를 늘릴 것이라고 말합니다.
Autodesk와 함께 설계 및 제작
미래의 공장은 직관적이고 스마트하며 센서로 가득 차 있습니다. 모두 제조 분야의 AI 덕분입니다. AI가 미래의 공장에 중요한 이유를 알아보십시오.
Fusion 블로그
Autodesk Fusion은 업계 선두주자와 파트너십을 맺고 고급 AI 기반 제조 솔루션을 통합하여 제품 설계 및 제조 방식을 혁신하고 있습니다.
Autodesk와 함께 설계 및 제작
기아글로벌디자인에서 생성형 AI는 자동차 디자이너가 빠르게 아이디어를 구상하고 혁신할 수 있도록 지원하며, 초기 컨셉에서 최종 형태까지 디자인을 진행하는 프로세스를 가속화합니다.
AI는 제품 개발, 예측형 유지관리, 품질 관리 등에 사용할 수 있습니다. 테스트 및 개선을 위해 물리적 엔티티의 디지털 트윈을 작성하는 데도 사용될 수 있습니다.
AI는 제조 분야의 속도, 정밀도, 품질 관리를 향상할 수 있습니다. 또한 로봇 생산 라인에 지시를 내리는 AI 시스템에 의해 운영되는 완전히 자율적인 공장을 구축할 수도 있습니다.
AI는 예측형 유지관리, 기계에서 생성한 이벤트 모니터링 등에 사용할 수 있습니다. 또한 매출을 늘리고, 전환 비용을 낮추며, 고객 서비스 및 품질을 개선하는 데 도움이 될 수도 있습니다.
예. AI는 발생 가능한 제품 장애가 발생하기 전에 이를 식별하여 해결할 수 있습니다.
Autodesk Fusion의 Autodesk-AI 기반 기능에는 도면 자동화, 자동 구속, 제너레이티브 디자인이 있습니다.
Autodesk Fusion의 도면 자동화 기능은 뷰, 치수 및 주석을 자동으로 생성하여 2D 제조 도면 작성을 간소화함으로써 시간을 단축하고 오류를 줄이며 설계에서 생산에 이어지는 업무 정확도를 향상할 수 있도록 지원합니다.
Autodesk Fusion의 자동 구속 기능은 관련된 기하학적 구속조건을 자동 적용하여 설계 효율성을 높이고 정확성을 보장하고 수동 조정 작업을 줄여주므로, 스케치 프로세스가 간소화되고 일관성이 향상되며 설계 반복이 빨라집니다.
Autodesk Fusion의 제너레이티브 디자인 기능은 AI 기반 알고리즘을 활용하여 최적화된 설계 솔루션을 탐색하고, 자재 사용량을 줄이고, 성능을 개선하고, 혁신을 가속화하는 동시에 엔지니어링 구속조건과 제조 요구사항을 충족합니다.
일부 Autodesk AI 기능은 머신 러닝을 활용하지 않으므로 기반 모델 학습을 위한 데이터가 필요하지 않습니다. AI 기능이 학습을 위한 데이터를 필요로 하는 경우 Autodesk는 기능에 따라 다른 데이터 소스를 사용합니다. Autodesk AI 기능이 머신 러닝을 활용하는지 여부와 학습에 사용되는 데이터 소스에 대한 자세한 내용은 Autodesk Trust Center의 신뢰할 수 있는 AI 섹션 내에 있는 해당 기능에 대한 AI 투명성 카드에서 확인할 수 있습니다. 참고: 추가적인 투명성 카드가 곧 제공될 예정입니다.