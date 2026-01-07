Autodesk NavPack: 성능 중심 설계를 위한 AI 활용

실시간 성능 정보를 설계 프로세스의 일부로 통합하여 제품의 품질을 높입니다.

이미지 제공: VWGI(Carsten Othmer).

Three screens display iterations of a car using Autodesk NAVPACK AI-accelerated engineering
Autodesk NavPack이란 무엇인가요?

Autodesk NavPack은 AI 기반 도구를 통해 제품 개발 프로세스에 혁신을 가져옵니다. 이 도구들은 분야 간 협업을 가능하게 하고, 조직의 전문 지식을 적용하며, 설계자가 초기에 더 많은 정보를 활용할 수 있도록 지원하여 제품 품질을 높이고 제품 출시 시기를 단축합니다.

  • 설계 최적화 가속화: 수동 반복 작업을 줄이고 제품 개발 속도를 높입니다.

  • 제품 성능 향상: 구조, 열, 유체 역학 측면에서 설계를 최적화하여 효율성을 극대화합니다.

  • 엔지니어링 워크플로우 간소화: 프로세스를 간소화하고, 수동 단계를 줄이고,
    제품 성능을 개선합니다.

  • 전문성 강화: 기존 데이터를 활용하여 프로세스에 지능을 통합합니다.

Autodesk NavPack을 사용해야 하는 이유 

설계 의사결정 가속화 

실시간 시뮬레이션을 사용하여 긴 테스트
사이클을 단축합니다.

혁신과 적응

초기에 더 많은 옵션을 탐색하고 프로세스에 지능을 통합합니다.

공동 작업 개선 

생산성을 높이고 부서 간 팀과 효과적으로 협업합니다.

NavPack을 사용하여 수행할 수 있는 작업 

AI 가속 설계 사이클이 시뮬레이션 시간을 단축하는 방법을 보여주는 워크플로우 그래프
엔드 투 엔드 솔루션을 구현하는 AI 기반 디지털 도구

시뮬레이션 시간을 시간 단위에서 초 단위로 단축

Autodesk NavPack을 사용하면 개발 프로세스 초기에 더 많은 옵션을 평가할 수 있습니다. 이렇게 얻은 학습 결과는 이후 단계에서 별도로 수행되는 것이 아니라, 기존 워크플로우에 적용되어 프로세스에 통합됩니다. 그 결과 보다 나은 의사결정이 가능하고, 프로세스가 간소화되며, 위험이 줄어듭니다.

실시간 AI 예측을 통해 설계와 성능을 즉시 최적화

실시간 설계 예측 확인

엔지니어는 NavPack을 사용해 대화식으로 설계 옵션을 탐색하며, Alias, Blender, Paraview 및 사용자 지정 대시보드와 연동해 성능 및 실현 가능성에 대한 즉각적인 피드백을 얻을 수 있습니다. NavPack은 기존 워크플로우와 연동되어 실시간 성능을 시각화하고 설계를 최적화합니다.

귀하에게 적합한 NavPack 솔루션은 무엇일까요? 

NavPack Core 

실시간 시뮬레이션 및 분석을 위해 예측 모델을 교육하고 적용하는 소프트웨어 툴킷

 

NavPack Design 

설계 워크플로우에서 실시간에 가까운 성능 예측 및 설계 최적화에 액세스하고 적용하는 대화식 설계 도구입니다.

NAVASTO에 대해 자세히 알아보기

동영상: 그래프 신경망 학습에 대해 알아보기

웨비나

CFD를 위한 그래프 신경망 학습 

Dr. Jakob Lohse가 CFD 데이터로 그래프 신경망을 학습시키는 방법을 공유합니다.

동영상 보기(40분 49초)
동영상: Matthias Bauer와 함께하는 AI 엔지니어링 인터뷰 보기

팟캐스트

AI 가속 엔지니어링 

Matthias Bauer가 AI 가속 엔지니어링과 AI에 대한 일반적인 오해에 대해 설명합니다.

 

동영상 보기(35분 51초)
동영상: Matthias Bauer가 AI를 통해 엔지니어링 통찰을 가속화하는 방법 공유

인터뷰

엔지니어링에서 AI의 역할 

엔지니어링 분야에서 AI가 시뮬레이션을 대체하지 않고 통찰을 가속화하는 방법을 알아봅니다.

 

동영상 보기(6분)

FAQ(자주 묻는 질문) 

Autodesk NavPack은 어떤 용도로 사용됩니까?

Autodesk NavPack은 엔지니어링 및 설계 프로세스를 가속화하도록 설계된 AI 기반 솔루션입니다. 자동차, 항공 우주 및 제조 등 다양한 산업 분야에서 제품 개발 효율성을 개선하고, 반복 주기를 단축하며, 설계 정확도를 높이는 데 주로 사용됩니다. Autodesk NavPack은 예측 모델과 제너레이티브 디자인을 활용하여 성능, 구조 및 자재 선택에 대한 실시간 피드백을 제공합니다.

Autodesk NavPack은 누가 사용합니까?

Autodesk NavPack은 다음과 같은 곳에서 사용됩니다.

 

  • 빠르게 반복하면서 더 높은 품질의 제품을 생산해야 하는 설계 및 엔지니어링 팀
  • 더 높은 성능을 갖춘 차세대 제품을 개발하는 데 주력하는 연구 및 개발 팀
  • 제품 개발 초기 단계에서 차량 공기 역학, 안전 기능 및 구조 설계를 최적화하는 자동차 제조업체
  • 설계 프로세스의 일부로 공기 역학 및 추진 시스템을 정밀하게 조정하는 항공 우주 회사
  • 개발 비용을 절감하고, 프로토타입 제작을 가속화하며, 제품 출시 기간을 단축하고자 하는 제조업체

Autodesk NavPack이 다른 설계 도구와 다른 점은 무엇입니까?

NavPack은 기존 설계 워크플로우에 원활하게 통합되는 AI 기반의 향상된 시뮬레이션 및 최적화 프로세스를 제공하여 차별화됩니다. NavPack의 머신 러닝 모델은 검증된 CAE 도구의 기존 데이터를 활용하여 실시간 피드백과 예측 가능한 정보를 제공하므로 설계 주기를 크게 단축합니다. 주요 차별화 요소는 다음과 같습니다.

  • 설계 검증 및 성능 예측을 위한 실시간 시뮬레이션 정보
  • 기존 엔지니어링 도구(예: CAD 소프트웨어, Blender, 시뮬레이션 플랫폼)와의 원활한 통합
  • 형태와 기능의 한계를 넓히는 데 도움이 되는 제너레이티브 디자인 기능 
  • 최소한의 데이터 요구사항으로 더욱 빠르고 비용 효율적인 최적화 실현
  • 팀이 협업하고 AI 기반 권장 사항에 따라 의사결정을 내릴 수 있는 공동 작업 도구 

이러한 기능은 NavPack을 기존 설계 도구보다 더 효율적이고 경제적이며 확장 가능한 솔루션으로 만들어 줍니다.

어떤 산업이 Autodesk NavPack 기술의 혜택을 받습니까?

오토데스크의 AI 솔루션은 다음을 포함하여 고급 시뮬레이션 및 설계 최적화가 필요한 산업을 지원합니다.

  • 자동차(공기 역학, 충돌 시뮬레이션, 경량 구조) 

  • 항공 우주(CFD, 구조 최적화, 추진 시스템)

  • 제조(소재 가공, 예지 정비) 

NavPack의 AI는 기존 엔지니어링 도구와 어떻게 통합됩니까?

NavPack은 Blender, CAD 소프트웨어 및 시뮬레이션 플랫폼과 같은 도구와 원활하게 통합되므로 엔지니어가 워크플로우를 중단하지 않고도 AI 기반 최적화를 적용할 수 있습니다.

NavPack은 어떤 운영 체제에서 실행됩니까?

NavPack은 Microsoft® Windows® 및 Linux®에서 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 NavPack 시스템 요구사항을 참조하십시오.

사용할 수 있는 NavPack 버전은 무엇입니까?

NavPack 서브스크립션을 통해 사용 가능한 모든 제품 버전에 액세스할 수 있습니다. 제품 액세스에 대해서는 NAVASTO 담당자에게 문의하세요.

Autodesk 계정을 통해 NavPack 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니까?

아니요. 소프트웨어 다운로드는 NavPack이 Autodesk 포트폴리오에 완전히 통합될 때까지 사전 획득 시스템을 통해 계속 이용할 수 있습니다.

NavPack을 여러 컴퓨터에 설치할 수 있습니까?

예. NavPack은 구입한 서브스크립션 수에 따라 소프트웨어 액세스가 관리되는 네트워크상의 모든 시스템에 설치할 수 있습니다.

NavPack을 사용하려면 특정 사용자에게 액세스 권한을 할당하거나 로그인해야 합니까?

아니요. NavPack은 지정된 라이센스 서버 및 로컬 네트워크에 설치된 라이센스를 통해 네트워크 서브스크립션을 활용합니다.

서브스크립션의 가치를 빠르게 체감하려면 어떻게 해야 하나요?

NavPack 사용자의 역량 강화를 위한 Onboarding Service와 기타 관련 서비스에 대해 담당자에게 문의하면 서브스크립션의 가치를 최대한 빨리 체감할 수 있습니다.

