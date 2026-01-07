Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
Autodesk NavPack은 AI 기반 도구를 통해 제품 개발 프로세스에 혁신을 가져옵니다. 이 도구들은 분야 간 협업을 가능하게 하고, 조직의 전문 지식을 적용하며, 설계자가 초기에 더 많은 정보를 활용할 수 있도록 지원하여 제품 품질을 높이고 제품 출시 시기를 단축합니다.
설계 최적화 가속화: 수동 반복 작업을 줄이고 제품 개발 속도를 높입니다.
제품 성능 향상: 구조, 열, 유체 역학 측면에서 설계를 최적화하여 효율성을 극대화합니다.
엔지니어링 워크플로우 간소화: 프로세스를 간소화하고, 수동 단계를 줄이고,
제품 성능을 개선합니다.
전문성 강화: 기존 데이터를 활용하여 프로세스에 지능을 통합합니다.
실시간 시뮬레이션을 사용하여 긴 테스트
사이클을 단축합니다.
초기에 더 많은 옵션을 탐색하고 프로세스에 지능을 통합합니다.
생산성을 높이고 부서 간 팀과 효과적으로 협업합니다.
- INEOS Britannia 유체 역학 그룹의 책임자인 Pierluigi Orsi
– AUDI 공기역학 개발 책임자인 Moni Islam 박사
실시간 시뮬레이션 및 분석을 위해 예측 모델을 교육하고 적용하는 소프트웨어 툴킷
설계 워크플로우에서 실시간에 가까운 성능 예측 및 설계 최적화에 액세스하고 적용하는 대화식 설계 도구입니다.
인터뷰
엔지니어링 분야에서 AI가 시뮬레이션을 대체하지 않고 통찰을 가속화하는 방법을 알아봅니다.
Autodesk NavPack은 엔지니어링 및 설계 프로세스를 가속화하도록 설계된 AI 기반 솔루션입니다. 자동차, 항공 우주 및 제조 등 다양한 산업 분야에서 제품 개발 효율성을 개선하고, 반복 주기를 단축하며, 설계 정확도를 높이는 데 주로 사용됩니다. Autodesk NavPack은 예측 모델과 제너레이티브 디자인을 활용하여 성능, 구조 및 자재 선택에 대한 실시간 피드백을 제공합니다.
Autodesk NavPack은 다음과 같은 곳에서 사용됩니다.
NavPack은 기존 설계 워크플로우에 원활하게 통합되는 AI 기반의 향상된 시뮬레이션 및 최적화 프로세스를 제공하여 차별화됩니다. NavPack의 머신 러닝 모델은 검증된 CAE 도구의 기존 데이터를 활용하여 실시간 피드백과 예측 가능한 정보를 제공하므로 설계 주기를 크게 단축합니다. 주요 차별화 요소는 다음과 같습니다.
이러한 기능은 NavPack을 기존 설계 도구보다 더 효율적이고 경제적이며 확장 가능한 솔루션으로 만들어 줍니다.
오토데스크의 AI 솔루션은 다음을 포함하여 고급 시뮬레이션 및 설계 최적화가 필요한 산업을 지원합니다.
자동차(공기 역학, 충돌 시뮬레이션, 경량 구조)
항공 우주(CFD, 구조 최적화, 추진 시스템)
제조(소재 가공, 예지 정비)
NavPack은 Blender, CAD 소프트웨어 및 시뮬레이션 플랫폼과 같은 도구와 원활하게 통합되므로 엔지니어가 워크플로우를 중단하지 않고도 AI 기반 최적화를 적용할 수 있습니다.
NavPack 서브스크립션을 통해 사용 가능한 모든 제품 버전에 액세스할 수 있습니다. 제품 액세스에 대해서는 NAVASTO 담당자에게 문의하세요.
아니요. 소프트웨어 다운로드는 NavPack이 Autodesk 포트폴리오에 완전히 통합될 때까지 사전 획득 시스템을 통해 계속 이용할 수 있습니다.
예. NavPack은 구입한 서브스크립션 수에 따라 소프트웨어 액세스가 관리되는 네트워크상의 모든 시스템에 설치할 수 있습니다.
아니요. NavPack은 지정된 라이센스 서버 및 로컬 네트워크에 설치된 라이센스를 통해 네트워크 서브스크립션을 활용합니다.
NavPack 사용자의 역량 강화를 위한 Onboarding Service와 기타 관련 서비스에 대해 담당자에게 문의하면 서브스크립션의 가치를 최대한 빨리 체감할 수 있습니다.