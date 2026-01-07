NavPack은 기존 설계 워크플로우에 원활하게 통합되는 AI 기반의 향상된 시뮬레이션 및 최적화 프로세스를 제공하여 차별화됩니다. NavPack의 머신 러닝 모델은 검증된 CAE 도구의 기존 데이터를 활용하여 실시간 피드백과 예측 가능한 정보를 제공하므로 설계 주기를 크게 단축합니다. 주요 차별화 요소는 다음과 같습니다.

설계 검증 및 성능 예측을 위한 실시간 시뮬레이션 정보

기존 엔지니어링 도구(예: CAD 소프트웨어, Blender, 시뮬레이션 플랫폼)와의 원활한 통합

형태와 기능의 한계를 넓히는 데 도움이 되는 제너레이티브 디자인 기능

최소한의 데이터 요구사항으로 더욱 빠르고 비용 효율적인 최적화 실현

팀이 협업하고 AI 기반 권장 사항에 따라 의사결정을 내릴 수 있는 공동 작업 도구

이러한 기능은 NavPack을 기존 설계 도구보다 더 효율적이고 경제적이며 확장 가능한 솔루션으로 만들어 줍니다.