AUTODESK FUSION CONTRIBUTOR

Fusion Contributor는 관계자가 Fusion에서 제품을 개발할 때 안전하게 협업할 수 있는 액세스 권한 수준으로 장소에 구애받지 않고 모든 장치에서 설계를 공유하고, 검토하며, 프로젝트를 관리할 수 있습니다. 내부 팀과 외부 파트너는 작성 권한 없이도 워크플로우에 참여하고 최신 정보를 얻을 수 있습니다.

Fusion Manage에서 작업하는 Fusion Contributor 사용자는 제품 수명 주기 관리 데이터를 보고 보고서를 작성하여 워크플로우에 참여할 수 있습니다.

Fusion Contributor는 협업을 단순화하고 중요한 프로젝트 데이터에 대해 안전한 실시간 액세스 권한을 제공함으로써 팀이 더 빠르고 스마트한 의사 결정을 내리고 혁신을 추진할 수 있도록 지원합니다.