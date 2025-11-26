AUTODESK FUSION CONTRIBUTOR

Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
Fusion Contributor는 관계자가 Fusion에서 제품을 개발할 때 안전하게 협업할 수 있는 액세스 권한 수준으로 장소에 구애받지 않고 모든 장치에서 설계를 공유하고, 검토하며, 프로젝트를 관리할 수 있습니다. 내부 팀과 외부 파트너는 작성 권한 없이도 워크플로우에 참여하고 최신 정보를 얻을 수 있습니다.
Fusion Manage에서 작업하는 Fusion Contributor 사용자는 제품 수명 주기 관리 데이터를 보고 보고서를 작성하여 워크플로우에 참여할 수 있습니다.
Fusion Contributor는 협업을 단순화하고 중요한 프로젝트 데이터에 대해 안전한 실시간 액세스 권한을 제공함으로써 팀이 더 빠르고 스마트한 의사 결정을 내리고 혁신을 추진할 수 있도록 지원합니다.
파일을 안전하게 관리하고, 액세스하며, 내부 및 외부 관계자와 공유할 수 있습니다. 설계를 즉시 보고 검토할 수 있습니다.
여러 팀에서 수행한 모든 설계 변경 사항, 주석, 표식을 중앙에서 관리하여 프로젝트의 진행 상황을 쉽게 파악할 수 있습니다.
웹 브라우저 또는 모바일 장치를 이용하여 언제 어디서나 프로젝트 상세 정보에 액세스하고 협업하여 원활하게 업무를 수행할 수 있습니다.
설계, 스프레드시트, 문서 등 모든 프로젝트 데이터의 버전을 저장하고 관리할 수 있습니다.
업스트림 및 다운스트림 관계자와 협업하기 위해 제품 BOM 정보를 사용하고 편집할 수 있습니다.
모든 장치에서 주석, 표식, 코멘트를 통해 설계 검토 피드백을 추적할 수 있습니다.
필요한 데이터를 검색하고 즉시 결과를 확인할 수 있으며 원할 때마다 필요한 데이터를 선택하고 확인할 수 있습니다.
관련 데이터, 항목, 비즈니스 프로세스, BOM, 프로젝트 파일, 문서 및 기록에 액세스하여 최신 정보를 파악할 수 있습니다.
승인자 또는 검토자로 비즈니스 프로세스 워크플로우에 참여하고, 할당된 작업과 마감일을 부지런히 추적하고, 보고서와 차트에서 중요한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
Fusion Manage 내에서 첨부 파일을 검토하고, 마크업을 사용하여 피드백을 제공하고, 관계자와 소통함으로써 이메일에 대한 의존도를 낮추고 복수의 문서 버전이 생성됨에 따라 발생하는 혼란을 최소화할 수 있습니다.
새로운 작업, 보류 중인 업무 또는 제품 데이터의 변경 사항에 대한 실시간 알림을 받아 프로젝트 업데이트를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
