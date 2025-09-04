전문가 코칭

오토데스크 전문가가 제공하는 최신 워크플로우에 대한 맞춤형 가이드를 통해 팀의 효율성과 생산성을 향상할 수 있습니다. 코칭을 받고 싶은 비즈니스 및 엔터프라이즈 고객은 코칭 요청을 제출해 주세요.

주요 혜택

팀의 기술과 성과 향상을 위해 마련된 전문가 코칭을 통해 역량을 강화하세요.

전문가 가이드

오토데스크 전문가의 지원을 받아 복잡한 과제를 효과적으로 해결하고, 오토데스크 서브스크립션의 가치를 최대한 끌어올릴 수 있습니다.

맞춤 코칭

고객의 요구사항을 고려한 맞춤 코칭을 통해 목표를 달성하고 측정 가능한 향상 효과를 경험할 수 있습니다.

유용한 인사이트

귀중한 인사이트와 모범 사례를 활용하여 워크플로우를 혁신하고 관리자의 역량을 강화하고 도입을 가속화하고 생산성을 향상할 수 있습니다.

생산성 극대화를 위해 코칭 주제 탐색

코칭을 통해 팀의 잠재력을 마음껏 발휘하고 새로운 협업 방식을 탐색하세요. 오토데스크 전문가가 도와드립니다.

카탈로그 보기(영문)

전문가 코칭 자주 묻는 질문과 대답

코칭을 요청하려면 어떻게 해야 하나요?

비즈니스 코칭의 경우:

  1. 카탈로그(영문) 에서 비즈니스 목표에 가장 도움이 되는 제품과 주제를 확인합니다.
  2. 코칭 요청 플랫폼을 통해 요청을 제출합니다. 가능한 일정을 기재하고 프로젝트 유형, 역할, 기술 수준, 팀의 당면 과제 등의 정보를 제공해 주세요. 
  3. 고객에게 맞는 코칭 세션을 준비하기 위해 오토데스크 전문가가 연락을 드릴 것입니다.  

추가적인 정보는 성공 혜택 약관에서 확인할 수 있습니다.

코칭 세션은 몇 번이나 제공받을 수 있나요?

  • 비즈니스 플랜: 분기별로(달력 기준) 3회의 제품 코칭 세션이 제공됩니다. 이용하지 않은 세션은 이월되지 않습니다.  IT 전문가 코칭에는 이 분기별 한도가 적용되지 않습니다.
  • 엔터프라이즈 플랜: 고객 담당 팀과 함께 코칭 플랜을 수립하세요.

코칭 세션을 각 지역의 언어로 제공받을 수 있나요?

코칭 세션은 기본적으로 영어로만 제공됩니다. 오토데스크의 재량에 따라 다른 언어로 코칭이 제공될 수도 있으나, 이는 리소스 현황에 따라 결정됩니다.

세션 후에 도움을 받기 위해 전문가에게 연락할 수 있나요?

오토데스크는 코칭 세션 이후에 추가 지원을 제공하지 않습니다. 하지만 동일한 주제나 새로운 주제에 대한 추가 코칭 요청을 제출해 주시면 업스킬링 플랜을 진행할 수 있습니다.

 

엔터프라이즈 플랜: 고객 담당 팀과 함께 지원 플랜을 수립하세요.

일반적으로 코칭 세션 예약에 소요되는 시간은 얼마나 되나요?

고객의 요구사항과 오토데스크의 리소스 현황에 따라 요청부터 제공까지 3~4주 정도 소요됩니다.

카탈로그에 등록되지 않은 주제에 대한 코칭을 원할 경우에는 어떻게 해야 하나요?

  • 비즈니스 플랜: 등록된 주제에 대해서만 코칭이 제공됩니다. 원하는 주제를 찾을 수 없다면 코칭 요청을 제출해 주시기 바랍니다. 필요한 경우 SME(주제 전문가)가 다른 학습 옵션을 제공해 드릴 수 있습니다.
  • 엔터프라이즈 플랜: 고객 담당 팀과 함께 맞춤화된 코칭 플랜을 수립하세요.

FAQ 자세히 보기

비즈니스 플랜이나 엔터프라이즈 플랜 고객이 아니신가요?

코칭은 비즈니스 및 엔터프라이즈 플랜 고객에게만 제공되는 특별 혜택입니다. 스탠다드 플랜 고객은 목표 달성을 돕기 위해 제작된 녹화 세션 및 학습 콘텐츠 카탈로그를 참조하세요.

온디맨드 학습 콘텐츠 살펴보기(영문)

비즈니스 또는 엔터프라이즈 플랜에 대해 자세히 알아보고 싶으신가요?

플랜 살펴보기

역량 강화

시작하려면 포털을 통해 코칭을 요청하세요.