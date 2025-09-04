Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
팀의 기술과 성과 향상을 위해 마련된 전문가 코칭을 통해 역량을 강화하세요.
오토데스크 전문가의 지원을 받아 복잡한 과제를 효과적으로 해결하고, 오토데스크 서브스크립션의 가치를 최대한 끌어올릴 수 있습니다.
고객의 요구사항을 고려한 맞춤 코칭을 통해 목표를 달성하고 측정 가능한 향상 효과를 경험할 수 있습니다.
귀중한 인사이트와 모범 사례를 활용하여 워크플로우를 혁신하고 관리자의 역량을 강화하고 도입을 가속화하고 생산성을 향상할 수 있습니다.
코칭을 통해 팀의 잠재력을 마음껏 발휘하고 새로운 협업 방식을 탐색하세요. 오토데스크 전문가가 도와드립니다.
– 안드레아 W(Andrea W), Unispace 선임 디자이너
– 난디니 J(Nandini J), Adrianse Global 설계 기술 책임자
- 샘 셉터(Sam Ceptor), Grupo TYPSA BIM 관리자
코칭 세션은 기본적으로 영어로만 제공됩니다. 오토데스크의 재량에 따라 다른 언어로 코칭이 제공될 수도 있으나, 이는 리소스 현황에 따라 결정됩니다.
오토데스크는 코칭 세션 이후에 추가 지원을 제공하지 않습니다. 하지만 동일한 주제나 새로운 주제에 대한 추가 코칭 요청을 제출해 주시면 업스킬링 플랜을 진행할 수 있습니다.
엔터프라이즈 플랜: 고객 담당 팀과 함께 지원 플랜을 수립하세요.
고객의 요구사항과 오토데스크의 리소스 현황에 따라 요청부터 제공까지 3~4주 정도 소요됩니다.
코칭은 비즈니스 및 엔터프라이즈 플랜 고객에게만 제공되는 특별 혜택입니다. 스탠다드 플랜 고객은 목표 달성을 돕기 위해 제작된 녹화 세션 및 학습 콘텐츠 카탈로그를 참조하세요.
시작하려면 포털을 통해 코칭을 요청하세요.