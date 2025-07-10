Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
NEXCO中日本受注者様向け : 土木・インフラ業界の未来を切り拓くNEXCO中日本のBIM/CIM全面適用とその展望
開催日時：2025年 8月 5日 (火) 13 : 00 - 14 : 00
配信方法：Zoom Webinar (YouTube同時ストリーミング)
参 加 費：無料・事前登録制
主 催：オートデスク株式会社
働き方改革と現場環境の改善が求められる中、NEXCO中日本様では2025年7月より土木・施設工事等においてBIM/CIMの全面適用を行うべく「BIM/CIM実施要領」「3次元モデル作成要領」「3次元モデル作成マニュアル」「共通データ環境利用マニュアル」が制定されました。
NEXCO中日本様 6月17日発行プレスリリース
https://www.c-nexco.co.jp/topics/2167.html
NEXCO中日本様におけるBIM/CIMでは、「i-Construction2.0」（国土交通省）にて目標とされている2040年度までの建設現場のオートメーション化へとつながる取組みとして省人化および高度化を目指し、当面2030年度までは、効率化を主眼において取組が行われます。
本セミナーでは、NEXCO中日本様よりBIM/CIM全面適用の背景、目的、そして2030年度までのロードマップをわかりやすく解説して頂きます。
また、オートデスクよりBIM/CIMの導入を検討されている企業のご担当者様、発注者・受注者間の業務効率化に関心のある皆様向けに、NEXCO中日本様が求めていらっしゃるBIM/CIM対応の概要、３次元モデルの作成方法、共通データ環境(CDE)に関してわかりやすく解説致します。
<ご講演者>
中日本高速道路株式会社
技術本部 環境・技術企画部 環境・技術企画課
長濱 正憲 氏
オートデスク株式会社
カスタマーテクニカルサクセス
テクニカルアカウントスペシャリスト
平川 湧也