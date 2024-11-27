参加費：無料 zoom によるウェビナー配信

日時： 2025 年 2月 6日 (木) 13:00 - 13:45

令和７年度からICT土工が一部を除き原則適用されます。また、設計段階でコンサルタントがBIM/CIMモデルを作成していますが、ICT土工に用いる３次元モデルは施工会社様がゼロから作成しているのが実状です。そのため、施工会社様は、3次元モデルの作成を外部委託、あるいは内製化していますが、３次元CADの操作が難しいため、３次元モデルの作成作業が特定の方に依存する属人化が生じています。

このような問題を解決するために、設計段階で作成したBIM/CIMモデルを簡易的な操作で加工できるeMSが開発されました。eMSでは、伐開除根後の地形に対応したモデルへの加工、施工区間の切り出しや施工ステップに応じたモデルの簡易作成などが可能です。

本ウェビナーでは、開発されたオリエンタルコンサルタンツ様にご登壇いただき、eMSの具体的な機能や操作方法を紹介します。また、LIVEにて直接ご質問も可能となりますので、是非この機会にご参加ください。

３次元モデルの内製化をご検討の会社様、これから本格的にICT土工にチャレンジしようとしている会社様、３次元モデルの作成が難しく作業が属人化して困っている会社様などにお届けしたいソリューションです。

＜登壇者＞

株式会社オリエンタルコンサルタンツ DX推進本部 副本部長 出本剛史

株式会社オリエンタルコンサルタンツ 関東支社 道路部 野村泰雅

オートデスク株式会社 土木担当 AECソリューションエンジニア

＜開催概要＞