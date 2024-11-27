オンラインセミナー

ICT土工用３次元モデルの簡易作成ソフトの
ご紹介
～土工部ICT施工データ変換システム(earthwork Management System、略称eMS) ～

セミナー概要

参加費：無料 　zoom によるウェビナー配信　
日時： 2025 年 2月 6日 (木)    13:00 - 13:45

 

令和７年度からICT土工が一部を除き原則適用されます。また、設計段階でコンサルタントがBIM/CIMモデルを作成していますが、ICT土工に用いる３次元モデルは施工会社様がゼロから作成しているのが実状です。そのため、施工会社様は、3次元モデルの作成を外部委託、あるいは内製化していますが、３次元CADの操作が難しいため、３次元モデルの作成作業が特定の方に依存する属人化が生じています。

 

このような問題を解決するために、設計段階で作成したBIM/CIMモデルを簡易的な操作で加工できるeMSが開発されました。eMSでは、伐開除根後の地形に対応したモデルへの加工、施工区間の切り出しや施工ステップに応じたモデルの簡易作成などが可能です。

 

本ウェビナーでは、開発されたオリエンタルコンサルタンツ様にご登壇いただき、eMSの具体的な機能や操作方法を紹介します。また、LIVEにて直接ご質問も可能となりますので、是非この機会にご参加ください。

 

３次元モデルの内製化をご検討の会社様、これから本格的にICT土工にチャレンジしようとしている会社様、３次元モデルの作成が難しく作業が属人化して困っている会社様などにお届けしたいソリューションです。

 

＜登壇者＞

株式会社オリエンタルコンサルタンツ　DX推進本部　副本部長　出本剛史

株式会社オリエンタルコンサルタンツ　関東支社　道路部　野村泰雅

オートデスク株式会社　土木担当　AECソリューションエンジニア

 

 

＜開催概要＞

  • 開催日時： 2025年 2月 6日(木)　13:00～13:45　　 
  • 開催形式：オートデスク オンラインセミナー（Zoom）
  • 参加費　：無料（事前登録制）
  • 主催　　：オートデスク株式会社 

 

講演者

Speaker1

出本 剛史

DX推進本部　副本部長

株式会社オリエンタルコンサルタンツ

Speaker2

野村 泰雅

関東支社　道路部

株式会社オリエンタルコンサルタンツ

ウェビナーお申込み

右記のフォームへのご入力をお願いいたします。