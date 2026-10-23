オンラインセミナー

建築設計「超速スタディ」実践編
- 設計向けFormaで始める
   AI時代の新感覚スケッチ -

セミナー概要

開催日時：2026年 11月 20日 (金) 14 : 00 - 14 : 45
配信方法：Zoom Webinar 
参  加  費：無料・事前登録制
主催：オートデスク株式会社

建築設計の初期フェーズでは、アイデアスケッチを自由に描き、様々な可能性を追求したい。一方で、時間的な制約は日々強まるばかり。Autodeskは、そんな設計者の皆さまをテクノロジーで強力に後押しします。

設計向けFormaは、Webブラウザさえあれば気軽に使える、直感的なスタディ環境です。敷地を読み、カタチを考え、環境を理解し、計画を具体化する。この一連のサイクルを、AIの力を活用しながら素早く回すことで、より優れた案に到達できます。そして、スタディの成果は自然とBIMにつながります。

 

設計向けFormaの構成

・Forma Site Design

・Forma Building Design

・Forma Board

本セミナーでは、建築設計事務所アーキ・キューブ様をお招きし、設計向けFormaで敷地条件の整理からプランニング、Revitへの展開までを実践。実際に取り組んだ設計者の声とともに、AI時代の「超速スタディ」の姿をお届けします。BIMをこれから始める方も、日頃から使いこなしている方も。建築スタディの新たな選択肢のご紹介です。


主なアジェンダ

　１．設計向けFormaのご紹介

　２．アーキ・キューブ様による「超速スタディ」実践

　３．Q&A


次のような方におすすめです

　・建築のアイデアを、もっと自由に、スピーディに試したい方

　・手軽な3Dスケッチ環境をお求めの方

　・RevitなどのBIMを活用しながら、初期検討をもっと軽やかに進めたい方

 

アーキキューブ様BIM活用事例

BIM図面審査への先陣を切った設計者たち 梓設計×西松建設×アーキ・キューブ

自社開発の レーザースキャナーを 活用して BIM で住宅改修

木造戸建住宅でトータルにRevitを活用する 小規模事務所が挑む「木造 BIM」への展開

 

 

スピーカー

大石 佳知 氏

大石 佳知 氏

有限会社アーキ・キューブ
代表取締役

高井 沙野花 氏

高井 沙野花 氏

有限会社アーキ・キューブ

田中 宏尭

田中 宏尭

オートデスク株式会社
テクニカルソリューション部
テクニカルスペシャリスト 建築・土木担当

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