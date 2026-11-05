Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
ウェビナーシリーズ「変化に強い工場をつくるための 5 ステップ」（全五回）
開催日時 : 2027年 1月 15日 (金) 14 : 00 - 15 : 00
配信方法：Zoom Webinar
参 加 費：無料・事前登録制
主 催：オートデスク株式会社
工場が稼働を続ける中では、不具合の記録、保全の履歴、品質に関する指摘など、次の設備改善や設計に役立つ情報が日々生まれています。
ところが実際の現場では、こうした情報が保全報告書やExcel、担当者の経験の中にとどまり、治具や設備の設計変更、次回の設備更新に十分反映されていないケースも少なくありません。また、改善に伴う変更申請や承認を紙やメールで管理しているため、変更の経緯や最新の設計情報を追跡しにくくなることもあります。
シリーズ最終回となる第5回では、第4回で紹介した設備情報や運用データの活用をさらに発展させ、現場で見つかった課題を次の設備改善へつなげる方法をご紹介します。
設計変更には Fusion、変更申請から承認までの管理には Fusion Manage を活用し、保守・改善の知見をデジタルで蓄積して、次の設備計画に生かす方法を解説します。
あわせて、第1回から続いてきた工場ライフサイクル全体を振り返り、工場DXをどこから始めどのようデータをつなぐのか、工場DXを一度きりの取り組みで終わらせず、継続的な改善サイクルとして定着させるための進め方を解説します。
【学べること】
【こんな方におすすめ】
CADist株式会社
取締役CSO / CFO（最高戦略責任者 兼 最高財務責任者）