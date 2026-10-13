Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
ウェビナーシリーズ「変化に強い工場をつくるための 5 ステップ」（全五回）
開催日時 : 2026年 11月 11日 (水) 14 : 00 - 15 : 00
配信方法：Zoom Webinar
参 加 費：無料・事前登録制
主 催：オートデスク株式会社
工場の設備更新では、設備そのものの計画だけでなく、限られた停止期間の中で、いかに安全かつ確実に搬入・設置し、予定どおり生産を再開できるかが重要となります。
ところが実際の現場では、設計側と施工側で参照する情報が異なっていたり、現地で初めて干渉や搬入経路の問題が判明したりすることで、設備の手戻りや停止期間の延長、設備更新コストの増加につながるケースも少なくありません。
シリーズ第3回では、第1回で設備や建屋のモデルを統合し、第2回で計画・検証した工場統合モデルで、Navisworksを使った干渉・施工・設置手順の確認、Formaを使ったモデル・課題の共有、さらにWorkshop XRを使った実寸大での事前レビューなど、実際の設備導入へつなげる際のポイントをソリューションと共にご紹介します。
設備を現場へ持ち込む前に、関係者が同じモデルを見ながら問題を見つけ、設備導入の手戻りやリスクを減らす方法を具体的に解説します。
【学べること】
【こんな方におすすめ】
CADist株式会社
取締役CSO / CFO（最高戦略責任者 兼 最高財務責任者）