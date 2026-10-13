デジタルファクトリーウェビナーシリーズ 第三回目（全五回）

工場を止めない！
設備導入はデジタルで事前に検証

～搬入・施工・設置をモデルでつなぎ、停止期間を最小限に～

第三回目：工場を止めない！設備導入はデジタルで事前に検証
～搬入・施工・設置をモデルでつなぎ、停止期間を最小限に～

ウェビナーシリーズ「変化に強い工場をつくるための 5 ステップ」（全五回）

開催日時 : 2026年 11月 11日 (水) 14 : 00 - 15 : 00

配信方法：Zoom Webinar

参  加  費：無料・事前登録制

主        催：オートデスク株式会社

 

工場の設備更新では、設備そのものの計画だけでなく、限られた停止期間の中で、いかに安全かつ確実に搬入・設置し、予定どおり生産を再開できるかが重要となります。

ところが実際の現場では、設計側と施工側で参照する情報が異なっていたり、現地で初めて干渉や搬入経路の問題が判明したりすることで、設備の手戻りや停止期間の延長、設備更新コストの増加につながるケースも少なくありません。

 

シリーズ第3回では、第1回で設備や建屋のモデルを統合し、第2回で計画・検証した工場統合モデルで、Navisworksを使った干渉・施工・設置手順の確認、Formaを使ったモデル・課題の共有、さらにWorkshop XRを使った実寸大での事前レビューなど、実際の設備導入へつなげる際のポイントをソリューションと共にご紹介します。


設備を現場へ持ち込む前に、関係者が同じモデルを見ながら問題を見つけ、設備導入の手戻りやリスクを減らす方法を具体的に解説します。



【学べること】

  • 設備導入前に、搬入経路や設備の干渉を 3D モデルで確認する方法
  • Navisworks を使って施工・設置手順を事前に確認する考え方
  • 設計、施工、生産技術などの関係者が、同じモデルと最新情報を共有する方法
  • Forma を活用した、モデル・図面・課題の共有
  • Workshop XR を活用し、設備や作業空間を実寸大で事前確認する方法
  • 設備導入前に課題を見つける進め方

 

【こんな方におすすめ】

  • 工場の設備更新、設備導入、ライン変更を担当されている方
  • 生産技術、製造技術、設備技術、工場企画などのご担当者
  • 工場の定期停止や連休など、限られた期間で設備工事を行う必要がある方
  • 設備搬入や設置時の干渉、現場での手戻りに課題を感じている方
  • 設計会社、設備メーカー、施工会社との情報共有を改善したい方
  • 3Dモデルを設計だけでなく、施工・設備導入の現場でも活用したい方
  • 設備配置や作業空間を、施工前に確認・レビューしたい方

講演者

スピーカーちの

千野 貴弘 氏

CADist株式会社

取締役CSO / CFO（最高戦略責任者 兼 最高財務責任者）

オートデスク スピーカー

オートデスク株式会社

デジタルファクトリーウェビナーシリーズ全五回

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