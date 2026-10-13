開催日時 : 2026年 11月 11日 (水) 14 : 00 - 15 : 00

配信方法：Zoom Webinar

参 加 費：無料・事前登録制

主 催：オートデスク株式会社





工場の設備更新では、設備そのものの計画だけでなく、限られた停止期間の中で、いかに安全かつ確実に搬入・設置し、予定どおり生産を再開できるかが重要となります。

ところが実際の現場では、設計側と施工側で参照する情報が異なっていたり、現地で初めて干渉や搬入経路の問題が判明したりすることで、設備の手戻りや停止期間の延長、設備更新コストの増加につながるケースも少なくありません。

シリーズ第3回では、第1回で設備や建屋のモデルを統合し、第2回で計画・検証した工場統合モデルで、Navisworksを使った干渉・施工・設置手順の確認、Formaを使ったモデル・課題の共有、さらにWorkshop XRを使った実寸大での事前レビューなど、実際の設備導入へつなげる際のポイントをソリューションと共にご紹介します。



設備を現場へ持ち込む前に、関係者が同じモデルを見ながら問題を見つけ、設備導入の手戻りやリスクを減らす方法を具体的に解説します。







【学べること】

設備導入前に、搬入経路や設備の干渉を 3D モデルで確認する方法

Navisworks を使って施工・設置手順を事前に確認する考え方

設計、施工、生産技術などの関係者が、同じモデルと最新情報を共有する方法

Forma を活用した、モデル・図面・課題の共有

Workshop XR を活用し、設備や作業空間を実寸大で事前確認する方法

設備導入前に課題を見つける進め方

【こんな方におすすめ】