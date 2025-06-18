Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
参加費：無料 Zoom によるウェビナー配信
日時： 2025 年 08月 06日 (水) 14:00 - 15:00
「離散事象シミュレーションソフト「FlexSim」を活用し、製造現場におけるボトルネックの特定と解消、リードタイムの短縮、設備稼働率の向上など、
全体最適化を実現するためのシミュレーション手法を詳しく解説します。
さらに、実際の導入事例を通じて、現場改善にどのように貢献できるかを具体的にご紹介します。
FlexSimは、オートデスクが提供する高度なシミュレーションツールであり、特に半導体メーカーを始めとする工場オーナーにとって、効率的な運用と最適化を支援する強力なツールです。」
＜こんな方におすすめ＞
＜開催概要＞
DX事業部 DTS技術部 エンジニア
株式会社ゼネテック
設計・製造テクニカルソリューション エグゼクティブ
オートデスク株式会社