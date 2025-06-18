オンラインセミナー

離散事象シミュレーションで実現する
工場の全体最適化

セミナー概要

参加費：無料 Zoom によるウェビナー配信　

日時：　2025 年  08月 06日 (水)    14:00 - 15:00

 

 

「離散事象シミュレーションソフト「FlexSim」を活用し、製造現場におけるボトルネックの特定と解消、リードタイムの短縮、設備稼働率の向上など、
全体最適化を実現するためのシミュレーション手法を詳しく解説します。

さらに、実際の導入事例を通じて、現場改善にどのように貢献できるかを具体的にご紹介します。
FlexSimは、オートデスクが提供する高度なシミュレーションツールであり、特に半導体メーカーを始めとする工場オーナーにとって、効率的な運用と最適化を支援する強力なツールです。」

 

＜こんな方におすすめ＞

  • 工場施設管理・運用ご担当者様
  • 工場DXに対するROIの改善を望まれている方
  • 社内・工場DXご担当者、経営企画ご担当者、生産技術部門の方
  • 物流およびサプライチェーンマネージャーの方工場施設・設備管理ご担当者様

 

＜開催概要＞

  • 開催日時： 2025年08月06日（水）14:00～15:00
  • 開催形式：オートデスク オンラインセミナー（Zoom）
  • 参加費：無料（事前登録制）
  • 主催：オートデスク株式会社 
  • 共催：株式会社ゼネテック

 

講演者　

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長谷川　卓海

DX事業部　DTS技術部　エンジニア

株式会社ゼネテック

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清水 元

設計・製造テクニカルソリューション エグゼクティブ

オートデスク株式会社

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