参加費：無料 Zoom によるウェビナー配信

日時： 2025 年 08月 06日 (水) 14:00 - 15:00

「離散事象シミュレーションソフト「FlexSim」を活用し、製造現場におけるボトルネックの特定と解消、リードタイムの短縮、設備稼働率の向上など、

全体最適化を実現するためのシミュレーション手法を詳しく解説します。

さらに、実際の導入事例を通じて、現場改善にどのように貢献できるかを具体的にご紹介します。

FlexSimは、オートデスクが提供する高度なシミュレーションツールであり、特に半導体メーカーを始めとする工場オーナーにとって、効率的な運用と最適化を支援する強力なツールです。」

＜こんな方におすすめ＞

工場施設管理・運用ご担当者様

工場DXに対するROIの改善を望まれている方

社内・工場DXご担当者、経営企画ご担当者、生産技術部門の方

物流およびサプライチェーンマネージャーの方工場施設・設備管理ご担当者様

＜開催概要＞