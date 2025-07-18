Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
Civil 3D 2026 日本仕様プログラム (J tool) 最新アップデートのご紹介
開催日時：2025年 8月 7日 (木) 13 : 00 - 13 : 30
配信方法：Zoom Webinar (YouTube同時ストリーミング)
参 加 費：無料・事前登録制
主 催：オートデスク株式会社
Civil 3D 日本仕様プログラムは、日本独自の製図基準に合わせたテンプレートや、日本独自の形式のデータを入出力するプログラムなど、様々な機能を無料でご提供しており、Civil 3D 2026 バージョンに対応した「Autodesk Civil 3D 2026 日本仕様プログラム」をまもなく提供開始予定です。
本ウェビナーでは、Civil 3D 2026 バージョンをご利用の皆様にいち早く 2026 日本仕様 (J tool) の新機能ならびに、将来的な機能追加の予定に関してご紹介します。
【機能追加】J tool から J-LandXML 出力
【バグ修正】J-LandXML の読込、日本仕様テンプレート
【その他】CALS Tools / J tool 提供方法の変更
Civil 3D 2026 以外のバージョン向け日本仕様 (J tool) のダウンロードはこちら
https://apps.autodesk.com/ja/Publisher/PublisherHomepage?ID=XJRBJ9E9XE9X
技術営業本部
オートデスク株式会社