開催日時：2026年 11月 25日 (水) 11 : 00 - 11 : 45

配信方法：Zoom Webinar

参 加 費：無料・事前登録制

主催：オートデスク株式会社



AIの進化は、製造業の設計・開発・製造プロセスにどのような変革をもたらすのでしょうか。

Autodesk University 2026（AU 2026）では、AIを活用した設計業務の自動化、エンジニアリングデータの高度な活用、そして人とAIが協働する新しいものづくりの姿が示されました。



本セミナーでは、AU 2026のKeynoteで発表された最新のAI戦略とテクノロジーを、製造業の視点からわかりやすく解説します。製造業における生産性向上や業務効率化、部門を越えたデータ活用の可能性を探ります。

AIによって、ものづくりの現場はどう変わるのか。その未来をご紹介します。





次のような方におすすめです

・最新のAI技術に興味のある方

・AIによる設計製造の効率化に関心のある方

・社内・工場DXご担当者、生産技術部門の方

・設計データ×AIによる製造最適化を目指す経営企画ご担当者様



