開催日時：2026年 11月 26日 (木) 11 : 00 - 11 : 45

配信方法：Zoom Webinar

参 加 費：無料・事前登録制

主催：オートデスク株式会社



2年前に開催し、多くのお客様からご好評をいただいた「データ活用のためのデータ管理の重要性」に関するウェビナーを、今回改めてお届けします。近年、AIの活用が急速に進む中、企業が保有するさまざまなデータの価値が改めて注目されています。AIの可能性を最大限に引き出すためにも、データを適切に管理し、必要なときに活用できる環境を整えることがますます重要になっています。



また、今回は前回からのアップデートとして、Vaultに搭載されたAutodesk AssistantによるAI活用や、Vault Connectorを活用したPLMとの連携についても取り上げ、設計・開発部門にとどまらず、関連部門を含めたデータ活用の広がりについてご紹介します。



本ウェビナーでは、前回ご参加いただけなかった方はもちろん、すでにご参加いただいた方にも新たな気づきや再確認の機会としてお役立ていただけるよう、データ管理の基本的な考え方から、最新の機能を活用したデータ活用の可能性まで、わかりやすくご紹介します。

次のような方におすすめです

・共有フォルダやExcelなどによる設計データの管理に課題を感じている方

・設計データのバージョン管理や検索、流用設計を効率化したい方

・ファイル管理とデータ管理の違いや、PDM導入のメリットを知りたい方

・Autodesk Vaultを利用中、または導入を検討されている方

・AI活用やPLMとの連携を通じて、設計・開発部門だけでなく関連部門も含めたデータ活用を推進したい方