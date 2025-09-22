Autodesk Workshop XR：エクステンデッド リアリティ（XR）で設計レビューを効率化

設計を空間的に理解しやすくなり、プロジェクト内でリアルタイムにコラボレーションでき、エラーを早期に特定してコストの無駄を防ぐことができます。すべてが Autodesk Construction Cloud（ACC）と連携して動作します。

 

（*Autodesk Workshop XR を使用するには、Meta Quest 2、Meta Quest 3、Meta Quest 3S、Meta Quest Pro のヘッドセットが必要です）

Autodesk Workshop XR とは

Workshop XR は、建設業界向けの没入型ワークスペースです。Autodesk Construction Cloud 上の 3D モデルや関連データを、関係者間でリアルタイムに共同レビューできます。

  • 仮想現実（VR）を必要に応じて活用しながら、ACC のプロジェクトでコラボレーション

  • 拡張可能な VR 機能で BIM データを操作

  • 空間的な問題を施工開始前に特定・解決し、余計なコストの発生を回避

動作環境を確認（英語）

Workshop XR の特長

設計レビューを効率化

プロジェクト内で直接ミーティングしながら、リアルタイムに調整できます。

空間的な理解が深まる

等身大のスケールで設計の中を歩き回りながら、プロジェクトでの作業が実際にどのように反映されるかをよく理解することができます。

問題解決が迅速化

ACC に接続された VR をレビューに活用することで、コストのかかる潜在的な問題を特定し、遅延を防ぐことができます。 

Workshop XR でできること

XR 用ヘッドセットや Web ブラウザを必要に応じて活用しながら、ACC 上でコラボレーション

ACC から複雑なプロジェクトを直接ストリーミングし、リアルタイムに更新を同期。VR の設計レビューを、迅速かつ効率的に行えます。

独自の VR 機能でプロジェクトを操作

BIM データに接続してレビューを行い、壁や天井などのカテゴリーを切り替えながら、空間的なコンテキストに基づいて計測を行えます。 

指摘事項をリアルタイムに作成、管理

没入型の環境で、問題を特定・追跡・解決します。すべてのデータが ACC にライブで同期されるため、レビュー サイクルが迅速化します。

Workshop XR のユーザー

Workshop XR のリソース

AEC XR コミュニティ ニュースレターに登録
VR ヘッドセットを装着している男女

ラーニング

Workshop XR の基礎

Autodesk Workshop XR で、リアルタイムの問題解決を始めましょう。

今すぐチェック（英語）
箱の中にある頭のコンセプト イメージ

ウェビナー

AEC 向けの XR：アクセスがさらに簡単に

建設業界のワークフローで XR がいかに重要な役割を果たしているかを、業界の専門家が解説します。

 

オンデマンド ウェビナーを見る（56 分 3 秒 英語）
建物内の配管を見ている VR アバター

プレイブック

建設業界向け XR 導入プレイブック

没入型のコラボレーション環境を導入する際の詳細なチェックリストをダウンロードしてご利用ください。

 

今すぐダウンロード（英語）

AEC XR コミュニティに参加する

LINKEDIN

LinkedIn の Autodesk Workshop XR

会話に参加して、製品の最新情報や XR の業界イノベーションをチェックしましょう。

フォローする（英語）

YouTube

Workshop XR YouTube チャンネル

最新のリリースや機能に関するビデオを視聴したり、お客様事例を参考にしたり、イベントのハイライトにもアクセスできます。

YouTube チャンネルにアクセス（英語）

ニュースレター

AEC XR コミュニティ ニュースレター

製品リリース、イベント、主な業界トレンドなどの最新情報やニュースをお届けします。

よくある質問（FAQ）

Workshop XR はどのような用途に使用されますか？

Workshop XR は、設計レビューやコラボレーションに使用されるソリューションです。Autodesk Construction Cloud (ACC) の 3D モデルや関連データを、建設プロジェクトのチームが連携しながら共同で、没入型ワークスペースでリアルタイムにレビューできます。

Workshop XR はどのようなユーザーを対象としていますか？

Workshop XR は、BIM マネージャー、BIM コーディネーター、VDC コーディネーター、建築エンジニア（構造エンジニア、土木エンジニア、機械エンジニア）向けのソリューションです。XR 環境で、ACC モデルを等身大のスケールで共同レビューできます。プロジェクト空間を共有し、共通の理解を得ることができます。

Workshop XR を使用するには、VR ヘッドセットが必要ですか？

Workshop XR では、Web アプリのライセンスを使用して、ヘッドセットなしでもレビューに参加できます。その場合は、VR のホストが主導するコラボレーション セッションへの参加のみが可能になります。Workshop XR で設計レビューをホストするには、VR ヘッドセットからアクセスする必要があります。Meta Quest 2、Meta Quest 3、Meta Quest 3S、Meta Quest Pro のヘッドセットをサポートしています。

Workshop XR を使用するには、Facebook アカウントが必要ですか？

いいえ。Workshop XR を使用するために Facebook アカウントは必要ありません。ただし、サポートされている Quest ヘッドセットを使用するには、Meta アカウント（英語） が必要になります。

Workshop XR を使用するには、Autodesk Construction Cloud（ACC）が必要ですか？

Workshop XR の自動データ接続や、同期された指摘事項の追跡機能は、Autodesk Construction Cloud（ACC）（英語）によって実現しています。 Workshop XR では、Autodesk Docs を介して ACC に接続します。Workshop XR のライセンスには、Autodesk Docs への無償アクセスが含まれています。 そのため、プロジェクトやファイル、メンバー、指摘事項に直接アクセスできます。   

Workshop XR ではどのようなファイル形式がサポートされていますか？

Autodesk Revit と Autodesk Navisworks がサポートされています。また、IFC ファイルもサポートされています。

Workshop XR のハードウェア要件を教えてください。

Workshop XR はケーブル不要の VR ソリューションで動作するため、PC への接続は不要です。スタンドアロン型の Meta Quest ヘッドセット（Meta Quest 2、Meta Quest 3、Meta Quest 3S、Meta Quest Pro）で動作します。最適なパフォーマンスを得るためには、ダウンロード速度が 30 Mbps 以上の高速インターネットまたは Wi-Fi が推奨されます。

Workshop XR は、The Wild や IrisVR 社の Prospect の代わりとなるソリューションですか？

はい。Autodesk Workshop XR は、The Wild や IrisVR 社の Prospect を使用しているお客様が移行するには最適なソリューションです。これらの製品から移行する場合は、よくある質問（FAQ（英語）のページをご確認くだい。詳細かつ包括的なガイドが、スムーズに移行するために役立つでしょう。

従来の設計レビュー ワークフローと比較して、Workshop XR はどのような価値を提供しますか？

建設プロジェクトのチームは Workshop XR で連携を強化し、より効率的かつ持続可能な方法で設計レビューのコラボレーションを行えます。没入型の共有ワークスペースで、プロジェクト関係者が一緒に等身大スケールのモデルを体験できます。設計意図を効果的に伝え、モデルを調整し、設計を空間的に理解し、迅速に問題を解決し、自信を持って意思決定を行えます。

VR にモデルを読み込むにはどうすればいいですか？

Workshop XR では、Autodesk Construction Cloud から 3D モデル（サポートされている形式のもの）を読み込めます。VR にモデルを読み込む方法の詳細については、こちら（英語）を参照してください。

