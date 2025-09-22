Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
Workshop XR は、建設業界向けの没入型ワークスペースです。Autodesk Construction Cloud 上の 3D モデルや関連データを、関係者間でリアルタイムに共同レビューできます。
仮想現実（VR）を必要に応じて活用しながら、ACC のプロジェクトでコラボレーション
拡張可能な VR 機能で BIM データを操作
空間的な問題を施工開始前に特定・解決し、余計なコストの発生を回避
プロジェクト内で直接ミーティングしながら、リアルタイムに調整できます。
等身大のスケールで設計の中を歩き回りながら、プロジェクトでの作業が実際にどのように反映されるかをよく理解することができます。
ACC に接続された VR をレビューに活用することで、コストのかかる潜在的な問題を特定し、遅延を防ぐことができます。
ACC から複雑なプロジェクトを直接ストリーミングし、リアルタイムに更新を同期。VR の設計レビューを、迅速かつ効率的に行えます。
BIM データに接続してレビューを行い、壁や天井などのカテゴリーを切り替えながら、空間的なコンテキストに基づいて計測を行えます。
没入型の環境で、問題を特定・追跡・解決します。すべてのデータが ACC にライブで同期されるため、レビュー サイクルが迅速化します。
- Atkins Réalis 社 エンジニアリング サービス カナダ部門 デジタル ソリューション ディレクター/Johan Germishuys 氏
— HKS 社 プラクティス テクノロジー ディレクター、Reeti Gupta 氏
— TMX Transform 社 デザイン イノベーション部門責任者、Tom Yang 氏
Workshop XR は、設計レビューやコラボレーションに使用されるソリューションです。Autodesk Construction Cloud (ACC) の 3D モデルや関連データを、建設プロジェクトのチームが連携しながら共同で、没入型ワークスペースでリアルタイムにレビューできます。
Workshop XR は、BIM マネージャー、BIM コーディネーター、VDC コーディネーター、建築エンジニア（構造エンジニア、土木エンジニア、機械エンジニア）向けのソリューションです。XR 環境で、ACC モデルを等身大のスケールで共同レビューできます。プロジェクト空間を共有し、共通の理解を得ることができます。
Workshop XR では、Web アプリのライセンスを使用して、ヘッドセットなしでもレビューに参加できます。その場合は、VR のホストが主導するコラボレーション セッションへの参加のみが可能になります。Workshop XR で設計レビューをホストするには、VR ヘッドセットからアクセスする必要があります。Meta Quest 2、Meta Quest 3、Meta Quest 3S、Meta Quest Pro のヘッドセットをサポートしています。
いいえ。Workshop XR を使用するために Facebook アカウントは必要ありません。ただし、サポートされている Quest ヘッドセットを使用するには、Meta アカウント（英語） が必要になります。
Workshop XR の自動データ接続や、同期された指摘事項の追跡機能は、Autodesk Construction Cloud（ACC）（英語）によって実現しています。 Workshop XR では、Autodesk Docs を介して ACC に接続します。Workshop XR のライセンスには、Autodesk Docs への無償アクセスが含まれています。 そのため、プロジェクトやファイル、メンバー、指摘事項に直接アクセスできます。
Autodesk Revit と Autodesk Navisworks がサポートされています。また、IFC ファイルもサポートされています。
Workshop XR はケーブル不要の VR ソリューションで動作するため、PC への接続は不要です。スタンドアロン型の Meta Quest ヘッドセット（Meta Quest 2、Meta Quest 3、Meta Quest 3S、Meta Quest Pro）で動作します。最適なパフォーマンスを得るためには、ダウンロード速度が 30 Mbps 以上の高速インターネットまたは Wi-Fi が推奨されます。
はい。Autodesk Workshop XR は、The Wild や IrisVR 社の Prospect を使用しているお客様が移行するには最適なソリューションです。これらの製品から移行する場合は、よくある質問（FAQ（英語）のページをご確認くだい。詳細かつ包括的なガイドが、スムーズに移行するために役立つでしょう。
建設プロジェクトのチームは Workshop XR で連携を強化し、より効率的かつ持続可能な方法で設計レビューのコラボレーションを行えます。没入型の共有ワークスペースで、プロジェクト関係者が一緒に等身大スケールのモデルを体験できます。設計意図を効果的に伝え、モデルを調整し、設計を空間的に理解し、迅速に問題を解決し、自信を持って意思決定を行えます。
Workshop XR では、Autodesk Construction Cloud から 3D モデル（サポートされている形式のもの）を読み込めます。VR にモデルを読み込む方法の詳細については、こちら（英語）を参照してください。