設計を空間的に理解しやすくなり、プロジェクト内でリアルタイムにコラボレーションでき、エラーを早期に特定してコストの無駄を防ぐことができます。すべてが Autodesk Construction Cloud（ACC）と連携して動作します。

（*Autodesk Workshop XR を使用するには、Meta Quest 2、Meta Quest 3、Meta Quest 3S、Meta Quest Pro のヘッドセットが必要です）