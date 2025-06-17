Dura Vermeer 社

オランダは持続可能なエネルギーへの大きな転換を進めています。この大規模な事業の一環として、送配電事業者である TenneT は、洋上風力発電所を電力網に追加する予定です。革新的な 2 ギガワットの新規格により、海底ケーブルは洋上プラットフォームから北海を経由して、新たな変電所に接続されます。525 キロボルトの電圧が、オランダの高圧送電網に適した 380 キロボルトに変換されます。

Dura Vermeer 社は、この TenneT 社の陸上変電所の建設を主導しています。この壮大なインフラ プロジェクトは、同社が Workshop XR を使用して成果を実感し始めた最初のプロジェクトの 1 つです。

「仮想現実の真の可能性は、状況を体験できることです」Boers 氏はこのように話しています。「TenneT のプロジェクトでは、陸上変電所がどれだけ大きいかを実際に見て、感じることができます。たとえば、クレーンの隣で作業する場合に自分が危険な状況にいるかどうかを VR で感じ取ることができます。そのため、実際の現場に入る前に安全策を実行できます」

「私たちは常に、安全性を高めるための革新的な手段を探しています」Boers 氏はこのように付け加えています。「Workshop XR で体験できるからこそ、それを日々の業務に簡単に取り入れることができるのです」