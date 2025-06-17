Dura Vermeer 社

VR でよりスマートかつ安全に設計する

Workshop XR お客様事例

VR と Workshop XR を使用した Dura Vermeer 社の取り組みをご覧ください。 (video: 3 分 6 秒)

「百聞は一見にしかず」ということわざがあります。Dura Vermeer 社にとって、これ以上に当てはまる言葉はないでしょう。VR ヘッドセットを装着して建設施工前に設計空間を探索することは、同社にとって目新しいことではなく、日常的なワークフローの一部です。

Dura Vermeer 社では、導入の技術的な障壁は予想よりもはるかに低いことがわかりました。また、VR を体験すればその真の価値を実感し、VR で何ができるかを理解できると実感しています。

Dura Vermeer 社では、実際に VR がどのように役立っているのでしょうか。Autodesk Workshop XR によって、同社はこれまで以上に安全を最優先に掲げることができています。より徹底した設計レビューを実施できるため、設備配置が適切であることを検証し、現場での変更や干渉を減らすことができます。Dura Vermeer 社では、仮想コラボレーションによって可視性や理解度が新たなレベルにまで向上しており、使いやすさも導入前の想像をはるかに超えています。

建設作業員の足跡をたどる

TenneT 社の陸上変電所での Dura Vermeer 社の建設現場。
TenneT 社の陸上変電所での Dura Vermeer 社の建設現場。

1855 年創業の Dura Vermeer 社は、従業員数約 3,000 人、年間収益 18 億ユーロを誇るオランダの大手建設会社です。同社は徹底してイノベーションに取り組んでいると同時に、安全を絶対的な最優先事項としています。この 2 つの目標を合わせて重視していることは、Workshop XR の利用からも明らかです。

安全に関する VR セッションの準備として、建設チームと安全コーディネーターが協力してリスクが発生しやすい領域を特定しています。チームは 4D モデルを使用して特定の瞬間を捉え、潜在的な危険に着目します。これらの瞬間が特定されたら、Autodesk Docs 経由で Workshop XR にモデルを取り込みます。

シミュレーションをより現実に近いものにするために、設備、仮条件、歩行ルート、建設ロジスティクス、安全区域、作業エリアなどの詳細を追加してモデルを強化します。仮想安全点検では、参加者がモデル内に入って建設作業員が現場で体験する状況を確認し、リスクを直接評価します。危険な状況が発生する前にリスクの軽減策を取り決めることができます。

Workshop XR での Dura Vermeer 社のプロジェクトの VR エクスペリエンス。
Workshop XR での Dura Vermeer 社のプロジェクトの VR エクスペリエンス。

Unable to find request data. Please check your configuration.

Unable to find request data. Please check your configuration.

大規模風力発電所プロジェクトに Workshop XR を活用

風力発電の陸上変電所

オランダは持続可能なエネルギーへの大きな転換を進めています。この大規模な事業の一環として、送配電事業者である TenneT は、洋上風力発電所を電力網に追加する予定です。革新的な 2 ギガワットの新規格により、海底ケーブルは洋上プラットフォームから北海を経由して、新たな変電所に接続されます。525 キロボルトの電圧が、オランダの高圧送電網に適した 380 キロボルトに変換されます。

Dura Vermeer 社は、この TenneT 社の陸上変電所の建設を主導しています。この壮大なインフラ プロジェクトは、同社が Workshop XR を使用して成果を実感し始めた最初のプロジェクトの 1 つです。

「仮想現実の真の可能性は、状況を体験できることです」Boers 氏はこのように話しています。「TenneT のプロジェクトでは、陸上変電所がどれだけ大きいかを実際に見て、感じることができます。たとえば、クレーンの隣で作業する場合に自分が危険な状況にいるかどうかを VR で感じ取ることができます。そのため、実際の現場に入る前に安全策を実行できます」

「私たちは常に、安全性を高めるための革新的な手段を探しています」Boers 氏はこのように付け加えています。「Workshop XR で体験できるからこそ、それを日々の業務に簡単に取り入れることができるのです」

詳細はこちら

Workshop XR の詳細を確認し、今すぐお試しください