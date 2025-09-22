Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
ステップ { CURRENT_SCREEN_COUNT } / { TOTAL_SCREEN_COUNT }
このソフトウェアを次の目的で使用します
Autodesk Workshop XR を使用するには、Meta Quest 2、Meta Quest 3、Meta Quest 3S、Meta Quest Pro のヘッドセットが必要です。Meta Quest 3 は最適なパフォーマンスを提供します。また、使用中は安定したWi-Fi 接続も必要です。
Revit、Navisworks、IFC ファイル形式のモデルを表示できます。
Workshop XR でファイルへのアクセスや管理を行うために必要な Autodesk Docs のライセンスは、無償で含まれます。
ステップ { CURRENT_SCREEN_COUNT } / { TOTAL_SCREEN_COUNT }
ステップ { CURRENT_SCREEN_COUNT } / { TOTAL_SCREEN_COUNT }
注記のあるものを除き、すべて必須入力項目です。
アカウントの確認、製品およびサービスへのアクセスと管理を行います。
ダウンロードから 30 日間
ステップ { CURRENT_SCREEN_COUNT } / { TOTAL_SCREEN_COUNT }
ダウンロードから 30 日間
セキュリティ コードを受信する電話番号を入力してください。コードは、音声またはショート メッセージ（SMS）で受信できます。このセキュリティコードは、ユーザーがボットではなく人間であることを確認するためのものです。
製品のダウンロード後、オートデスクからこの電話番号に、アカウントまたは製品サポートについてご連絡する場合があります。
ダウンロードから 30 日間
ダウンロードから 30 日間
ダウンロードから 30 日間
電子メールを確認して、アカウントのセットアップを完了してください。
本日が、{ TRIAL_DURATION } 日間無償体験版の 1 日目となります。{ PRODUCT } を開いて最初のプロジェクトを作成してください。
Autodesk Accountで体験版を管理できます。
キャンセルをクリックして、後でもう一度お試しください。