Maya と Maya Creative

Maya と Maya Creative の機能比較をご覧ください。プロフェッショナル向けのモデリング、アニメーション、レンダリング ツールを 1 日あたり 1 つの Flex トークンでご利用いただけます。

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3D モデリング

メッシュ、サーフェス、カーブの包括的なモデリング ワークフロー Checkmark Checkmark
モデリング ツールキットの全機能 Checkmark Checkmark
スカルプティング ツールセット Checkmark Checkmark
シンメトリ モデリング ワークフロー Checkmark Checkmark
ポリゴンの削減とリトポロジのワークフロー Checkmark Checkmark
高度なブーリアン ワークフロー Checkmark Checkmark
OpenSubdiv に対応 Checkmark Checkmark
ペイント エフェクト Checkmark

UV とテクスチャリングのワークフロー

包括的な UV 編集ワークフロー Checkmark Checkmark
UV ツールキットの全機能 Checkmark Checkmark
Unfold3D の統合 Checkmark Checkmark
UV セットに完全対応 Checkmark Checkmark
3D テクスチャ ペイント Checkmark Checkmark
2D および 3D のプロシージャル テクスチャ Checkmark Checkmark
PSD ファイルに対応 Checkmark Checkmark
マップの転写 Checkmark Checkmark
Adobe Substance の統合 Checkmark Checkmark

アニメーションとリギング

包括的なキャラクター アニメーション ワークフロー Checkmark Checkmark
グラフ エディタの全機能 Checkmark Checkmark
ドープ シート Checkmark Checkmark
ノンリニア タイム エディタ Checkmark Checkmark
カメラ シーケンサ Checkmark Checkmark
無制限のアニメーション レイヤ Checkmark Checkmark
Blue Pencil の 2D ワークフロー Checkmark Checkmark
ドリブン キーの設定ツール Checkmark Checkmark
エクスプレッション エディタ Checkmark Checkmark
編集可能なモーション軌跡 Checkmark Checkmark
ゴースト エディタ Checkmark Checkmark
スケルトンとスキニングの完全なツールセット Checkmark Checkmark
HumanIK フルボディ アニメーション システム Checkmark Checkmark
クイック リグ Checkmark Checkmark
コンストレイント システムの全機能 Checkmark Checkmark
デフォーマの全機能 Checkmark Checkmark
コンポーネント タグと減衰に対応 Checkmark Checkmark
リグの並列評価 Checkmark Checkmark
GPU による高速デフォメーション Checkmark Checkmark
キャッシュされた再生 Checkmark Checkmark
パフォーマンス プロファイラーと評価ツール キット Checkmark Checkmark

モーション グラフィックス

MASH モーション グラフィックス ツールセット Checkmark Checkmark
3D テキストのワークフロー Checkmark Checkmark
スケーラブル ベクトル グラフィックス (SVG) に対応 Checkmark Checkmark

レンダリングとイメージング

Arnold レンダラー Checkmark Checkmark
Maya ソフトウェア レンダラー Checkmark Checkmark
ハードウェア レンダラー Checkmark Checkmark
レンダリング設定 Checkmark Checkmark
インタラクティブ レンダリングを使用したレンダー ビュー Checkmark Checkmark
ハイパーシェード Checkmark Checkmark
ShaderFX Checkmark Checkmark
カラー管理 Checkmark Checkmark
MAYA トゥーン シェーダ Checkmark
ベクター レンダラー Checkmark

ダイナミクスとエフェクト

Bifrost プロシージャル エフェクト プラットフォーム（読み取り専用） Checkmark
Bifrost プロシージャル エフェクト プラットフォーム Checkmark
Bifrost 流体シミュレーションと BOSS Checkmark
XGen Checkmark
インタラクティブ グルーミング ツールセット Checkmark
Maya 流体エフェクト Checkmark
Maya Fur Checkmark
Maya nHair Checkmark
Maya nParticle Checkmark
Maya nCloth Checkmark
リジッド ボディおよびソフト ボディ ダイナミクス Checkmark
Bullet Physics Checkmark

パイプラインの統合

MEL スクリプト Checkmark Checkmark
Python スクリプト Checkmark Checkmark
PySide Checkmark Checkmark
独自のツールの UI をカスタマイズ Checkmark Checkmark
SDK を使用してカスタム プラグインを作成 Checkmark
Microsoft .NET API に対応 Checkmark
PyMel のインストール オプション Checkmark
サードパーティのプラグインとツールをロード Checkmark

データとシーンの管理

USD for Maya Checkmark Checkmark
ノード エディタ Checkmark Checkmark
ファイル リファレンス Checkmark Checkmark
Alembic API に対応 Checkmark Checkmark
ファイル パス エディタ UI Checkmark Checkmark
Maya Ascii (.ma)、Maya Binary (.mb) ファイルを開く Checkmark Checkmark
Maya Ascii (.ma)、Maya Binary (.mb) ファイルを保存 Checkmark Checkmark
Maya LT（.mlt）ファイルを開く Checkmark Checkmark
［Unity に送信］を使った書き出し Checkmark Checkmark
［Unreal に送信］を使った書き出し Checkmark Checkmark
［Mudbox に送信］を使った書き出し Checkmark Checkmark
［MotionBuilder に送信］を使った書き出し Checkmark Checkmark
［Flame に送信］を使った読み込み/書き出し Checkmark Checkmark
3ds Max に送信 Checkmark Checkmark
ゲーム エクスポータ Checkmark Checkmark
ATOM アニメーションの書き出し/読み込み Checkmark Checkmark
Maya 向け Unreal Live Link プラグインAPI に対応 Checkmark

OS サポート

Microsoft Windows Checkmark Checkmark
Mac OS X Checkmark Checkmark
Linux Checkmark