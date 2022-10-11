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Maya と Maya Creative の機能比較をご覧ください。プロフェッショナル向けのモデリング、アニメーション、レンダリング ツールを 1 日あたり 1 つの Flex トークンでご利用いただけます。
|メッシュ、サーフェス、カーブの包括的なモデリング ワークフロー
|モデリング ツールキットの全機能
|スカルプティング ツールセット
|シンメトリ モデリング ワークフロー
|ポリゴンの削減とリトポロジのワークフロー
|高度なブーリアン ワークフロー
|OpenSubdiv に対応
|ペイント エフェクト
|包括的な UV 編集ワークフロー
|UV ツールキットの全機能
|Unfold3D の統合
|UV セットに完全対応
|3D テクスチャ ペイント
|2D および 3D のプロシージャル テクスチャ
|PSD ファイルに対応
|マップの転写
|Adobe Substance の統合
|包括的なキャラクター アニメーション ワークフロー
|グラフ エディタの全機能
|ドープ シート
|ノンリニア タイム エディタ
|カメラ シーケンサ
|無制限のアニメーション レイヤ
|Blue Pencil の 2D ワークフロー
|ドリブン キーの設定ツール
|エクスプレッション エディタ
|編集可能なモーション軌跡
|ゴースト エディタ
|スケルトンとスキニングの完全なツールセット
|HumanIK フルボディ アニメーション システム
|クイック リグ
|コンストレイント システムの全機能
|デフォーマの全機能
|コンポーネント タグと減衰に対応
|リグの並列評価
|GPU による高速デフォメーション
|キャッシュされた再生
|パフォーマンス プロファイラーと評価ツール キット
|MASH モーション グラフィックス ツールセット
|3D テキストのワークフロー
|スケーラブル ベクトル グラフィックス (SVG) に対応
|Arnold レンダラー
|Maya ソフトウェア レンダラー
|ハードウェア レンダラー
|レンダリング設定
|インタラクティブ レンダリングを使用したレンダー ビュー
|ハイパーシェード
|ShaderFX
|カラー管理
|MAYA トゥーン シェーダ
|ベクター レンダラー
|Bifrost プロシージャル エフェクト プラットフォーム（読み取り専用）
|Bifrost プロシージャル エフェクト プラットフォーム
|Bifrost 流体シミュレーションと BOSS
|XGen
|インタラクティブ グルーミング ツールセット
|Maya 流体エフェクト
|Maya Fur
|Maya nHair
|Maya nParticle
|Maya nCloth
|リジッド ボディおよびソフト ボディ ダイナミクス
|Bullet Physics
|MEL スクリプト
|Python スクリプト
|PySide
|独自のツールの UI をカスタマイズ
|SDK を使用してカスタム プラグインを作成
|Microsoft .NET API に対応
|PyMel のインストール オプション
|サードパーティのプラグインとツールをロード
|USD for Maya
|ノード エディタ
|ファイル リファレンス
|Alembic API に対応
|ファイル パス エディタ UI
|Maya Ascii (.ma)、Maya Binary (.mb) ファイルを開く
|Maya Ascii (.ma)、Maya Binary (.mb) ファイルを保存
|Maya LT（.mlt）ファイルを開く
|［Unity に送信］を使った書き出し
|［Unreal に送信］を使った書き出し
|［Mudbox に送信］を使った書き出し
|［MotionBuilder に送信］を使った書き出し
|［Flame に送信］を使った読み込み/書き出し
|3ds Max に送信
|ゲーム エクスポータ
|ATOM アニメーションの書き出し/読み込み
|Maya 向け Unreal Live Link プラグインAPI に対応
|Microsoft Windows
|Mac OS X
|Linux