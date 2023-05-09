AutoCAD と AutoCAD Plus の比較

AutoCAD と AutoCAD Plus の機能を比較して、設計ワークフローに最適な CAD ソフトをお選びください。

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価格

1 ヵ月 ￥8,800 ￥28,600
1 年 ￥71,500 ￥231,000
3 年 ￥214,500 ￥693,000

概要

作図、図面作成、ドキュメント作成に最適な、コスト効率の高い 2D/3D CAD ソフトウェア。 

2D/3D CAD ソフトウェア。サブスクリプションには、7 つの業界専用ツールが含まれています。

ドキュメント作成

2D 製造図面 Checkmark Checkmark
幾何寸法・幾何公差（GD+T）標準規格 Checkmark Checkmark
図面のバッチ印刷 Checkmark Checkmark
複数の製品図面のバッチ印刷 Checkmark Checkmark
Web 版の AutoCAD で PDF にバッチ印刷 Checkmark
外部参照比較 Checkmark Checkmark
スマート注釈ツール Checkmark Checkmark
CAD 標準仕様の検出と準拠 Checkmark Checkmark
3D プリントに対応 Checkmark Checkmark
建築製図規格 Checkmark

データ管理

管理ツール Checkmark Checkmark
ユーザー管理 Checkmark Checkmark
ファイルの書き出し Checkmark Checkmark
バージョン管理 Checkmark Checkmark
非ネイティブ データにも対応 Checkmark Checkmark
再利用可能なブロック ライブラリを作成 Checkmark Checkmark
AnyCAD Checkmark Checkmark

2D/3Dモデリング、設計およびレンダリング

詳細なコンセプト レンダリング Checkmark Checkmark
3D グラフィックスの回転/画面移動 Checkmark Checkmark
高度なジオメトリ ビュー Checkmark Checkmark
ラスター/ベクトル ツールでスキャンを編集 Checkmark Checkmark
シェイプ ジェネレータ Checkmark Checkmark
スケッチ Checkmark Checkmark
アセンブリ モデリング Checkmark
機械設備のコンセプト設計とレイアウト設計 Checkmark
メッシュ モデリング Checkmark Checkmark
サーフェス モデリング Checkmark Checkmark
パラメトリック モデリング Checkmark Checkmark
チューブ & パイプ設計 Checkmark
ダイレクト モデリング Checkmark Checkmark
コンポーネント ジェネレータとカリキュレータ Checkmark

コラボレーション

無制限のアクセス Checkmark Checkmark
共有ビューでコラボレーション Checkmark Checkmark
ユーザー管理 Checkmark Checkmark
グローバル シェア Checkmark Checkmark
コメントと朱書き Checkmark Checkmark
設計データの共有範囲を自由に設定 Checkmark Checkmark
Team Participant Checkmark Checkmark
モデルの読み込み/書き出し Checkmark Checkmark
ブロックの読み込み/書き出し Checkmark Checkmark
図面の読み込み/書き出し Checkmark Checkmark
PDF の読み込み/変換 Checkmark Checkmark
点群のアタッチ、編集、表示 Checkmark Checkmark
マークアップ読み込みとマークアップ アシスト Checkmark

API と自動化

機械学習と AI Checkmark
業界専用オブジェクト ライブラリ Checkmark
AutoLISP によるプログラミングと自動化 Checkmark Checkmark
ActiveX/COM オートメーション Checkmark Checkmark
ObjectARX および Managed .NET ライブラリ Checkmark Checkmark
AutoLISP 向け Visual LISP 統合開発環境（IDE） Checkmark Checkmark
VBA（Visual Basic for Application） Checkmark Checkmark
AutoCAD Web 対応 AutoLISP API Checkmark
製造方法と制約 Checkmark
ショートカット コマンド エイリアスのカスタマイズ Checkmark Checkmark
繰り返し使用する操作の記録 Checkmark Checkmark
各種マクロ Checkmark Checkmark
Autodesk App Store へのアクセス Checkmark Checkmark

ユーザー インタフェース

カスタマイズ メニュー、リボン インタフェース Checkmark Checkmark
コンテンツに対応したリボン Checkmark Checkmark
一貫したユーザー エクスペリエンス Checkmark Checkmark
ブロック ライブラリ Checkmark Checkmark
論理図面セットの編集、印刷 Checkmark Checkmark
CADブロックの読み込み、編集、作成 Checkmark Checkmark
最近使用したブロック/よく使用するブロックへのクイック アクセス Checkmark Checkmark

ツールセット

Mechanical ツールセット Checkmark
Architecture ツールセット Checkmark
Map 3D ツールセット Checkmark
MEP ツールセット Checkmark
Plant 3D ツールセット Checkmark
Electrical ツールセット Checkmark
Raster Design ツールセット Checkmark

機械設計

パーツ、アセンブリ、製品の設計 Checkmark Checkmark
インテリジェント ツール パレット Checkmark Checkmark
外部の CAD ジオメトリの読み込み Checkmark Checkmark
パーツの更新の自動化 Checkmark
パーツにパラメトリック拘束を割り当て Checkmark
オブジェクトのマテリアルとマス プロパティ Checkmark
部品表（BOM）作成の自動化 Checkmark
70 万点以上のインテリジェントな製造部品 Checkmark

電気設計 + PCB 設計

パネル レイアウト、回路図の作成 Checkmark Checkmark
回路図キャプチャ Checkmark
一貫性のあるプロジェクト標準を使用 Checkmark
プロジェクトベースの構造での編成 Checkmark
配線図エラー チェック Checkmark
65,000 点以上のインテリジェントな電気シンボル Checkmark

モデル管理

BIM との相互運用性 Checkmark Checkmark
色を使用して画層にオブジェクトを割り当て Checkmark Checkmark
TrustedDWG™ ファイルの検証 Checkmark Checkmark
BIM コーディネーション モデルの統合 Checkmark Checkmark
モデルベースの定義 Checkmark Checkmark

クラウドとモビリティ

リモートでのアクセス、表示、編集 Checkmark Checkmark
オンラインでのパブリッシュ、共有、コラボレーション Checkmark Checkmark
一般的なクラウド サービスとの連携 Checkmark Checkmark
Web アプリ Checkmark Checkmark
モバイル アプリ Checkmark Checkmark
機内モードで dwg ファイルに注釈付け Checkmark Checkmark

サポートと安定性

更新と通知を自動化 Checkmark Checkmark
Service Pack、更新が含まれる Checkmark Checkmark
認定ハードウェア サポート Checkmark Checkmark
専用電話サポートの利用 Checkmark Checkmark
広範なユーザー コミュニティ Checkmark Checkmark
ガイド、チュートリアル、トレーニング センター Checkmark Checkmark
組織に合わせたインストールのカスタマイズ Checkmark Checkmark
旧バージョンの利用 Checkmark Checkmark

動作環境

Microsoft Windows 10、64 ビット版 Checkmark Checkmark
Apple macOS 10.15 以降 Checkmark Checkmark
2.5～3 GHz 以上のプロセッサ Checkmark Checkmark
ディスク空き容量: 9～16 GB Checkmark Checkmark
メモリ: 8～16 GB Checkmark Checkmark