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AutoCAD と AutoCAD Plus の機能を比較して、設計ワークフローに最適な CAD ソフトをお選びください。
|1 ヵ月
|￥8,800
|￥28,600
|1 年
|￥71,500
|￥231,000
|3 年
|￥214,500
|￥693,000
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作図、図面作成、ドキュメント作成に最適な、コスト効率の高い 2D/3D CAD ソフトウェア。
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2D/3D CAD ソフトウェア。サブスクリプションには、7 つの業界専用ツールが含まれています。
|2D 製造図面
|幾何寸法・幾何公差（GD+T）標準規格
|図面のバッチ印刷
|複数の製品図面のバッチ印刷
|Web 版の AutoCAD で PDF にバッチ印刷
|外部参照比較
|スマート注釈ツール
|CAD 標準仕様の検出と準拠
|3D プリントに対応
|建築製図規格
|管理ツール
|ユーザー管理
|ファイルの書き出し
|バージョン管理
|非ネイティブ データにも対応
|再利用可能なブロック ライブラリを作成
|AnyCAD
|詳細なコンセプト レンダリング
|3D グラフィックスの回転/画面移動
|高度なジオメトリ ビュー
|ラスター/ベクトル ツールでスキャンを編集
|シェイプ ジェネレータ
|スケッチ
|アセンブリ モデリング
|機械設備のコンセプト設計とレイアウト設計
|メッシュ モデリング
|サーフェス モデリング
|パラメトリック モデリング
|チューブ & パイプ設計
|ダイレクト モデリング
|コンポーネント ジェネレータとカリキュレータ
|無制限のアクセス
|共有ビューでコラボレーション
|ユーザー管理
|グローバル シェア
|コメントと朱書き
|設計データの共有範囲を自由に設定
|Team Participant
|モデルの読み込み/書き出し
|ブロックの読み込み/書き出し
|図面の読み込み/書き出し
|PDF の読み込み/変換
|点群のアタッチ、編集、表示
|マークアップ読み込みとマークアップ アシスト
|機械学習と AI
|業界専用オブジェクト ライブラリ
|AutoLISP によるプログラミングと自動化
|ActiveX/COM オートメーション
|ObjectARX および Managed .NET ライブラリ
|AutoLISP 向け Visual LISP 統合開発環境（IDE）
|VBA（Visual Basic for Application）
|AutoCAD Web 対応 AutoLISP API
|製造方法と制約
|ショートカット コマンド エイリアスのカスタマイズ
|繰り返し使用する操作の記録
|各種マクロ
|Autodesk App Store へのアクセス
|カスタマイズ メニュー、リボン インタフェース
|コンテンツに対応したリボン
|一貫したユーザー エクスペリエンス
|ブロック ライブラリ
|論理図面セットの編集、印刷
|CADブロックの読み込み、編集、作成
|最近使用したブロック/よく使用するブロックへのクイック アクセス
|Mechanical ツールセット
|Architecture ツールセット
|Map 3D ツールセット
|MEP ツールセット
|Plant 3D ツールセット
|Electrical ツールセット
|Raster Design ツールセット
|パーツ、アセンブリ、製品の設計
|インテリジェント ツール パレット
|外部の CAD ジオメトリの読み込み
|パーツの更新の自動化
|パーツにパラメトリック拘束を割り当て
|オブジェクトのマテリアルとマス プロパティ
|部品表（BOM）作成の自動化
|70 万点以上のインテリジェントな製造部品
|パネル レイアウト、回路図の作成
|回路図キャプチャ
|一貫性のあるプロジェクト標準を使用
|プロジェクトベースの構造での編成
|配線図エラー チェック
|65,000 点以上のインテリジェントな電気シンボル
|BIM との相互運用性
|色を使用して画層にオブジェクトを割り当て
|TrustedDWG™ ファイルの検証
|BIM コーディネーション モデルの統合
|モデルベースの定義
|リモートでのアクセス、表示、編集
|オンラインでのパブリッシュ、共有、コラボレーション
|一般的なクラウド サービスとの連携
|Web アプリ
|モバイル アプリ
|機内モードで dwg ファイルに注釈付け
|更新と通知を自動化
|Service Pack、更新が含まれる
|認定ハードウェア サポート
|専用電話サポートの利用
|広範なユーザー コミュニティ
|ガイド、チュートリアル、トレーニング センター
|組織に合わせたインストールのカスタマイズ
|旧バージョンの利用
|Microsoft Windows 10、64 ビット版
|Apple macOS 10.15 以降
|2.5～3 GHz 以上のプロセッサ
|ディスク空き容量: 9～16 GB
|メモリ: 8～16 GB