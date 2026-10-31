業界リーダーは、プロダクツ化、DfMA（製造組立容易性設計）、プレファブリケーション建設などの手法を連携させ、コストの予測可能性、設計の一貫性、品質を向上させながら納期を短縮しています。これらのメリットを組み合わせることで、組織はタイトなスケジュール、複雑なサプライ チェーン、作業員の制約、オーナーの期待の高まりを乗り越え、より高い確実性を競争上の優位性に変えることができます。