『2026 年度版 デザインと創造の業界動向調査：工業化建設のスポットライト』

導入は増加しています。
優位性は拡張にあります。

工業化建設により、チームはより迅速かつ確実に建設を進めることができます。早期導入と拡張に成功した組織の違いをご覧ください。

私たちの調査が示すもの

70%

の回答者が、工業化建設が将来の標準的な作業方法になると確信

84%

の工業化建設を使用している組織が、「完成したプロジェクトの品質が向上した」と回答

76%

が「工業化建設手法を使用したプロジェクトは、従来のプロジェクトよりもスケジュールとコストの予測が容易になった」と回答

導入は普及しています。成熟度は向上していません。

デジタル成熟度、投資、企業規模、地域の状況が進歩を左右します。工業化建設の導入過程が進行している組織では、これらの手法をより一貫して適用し、プロジェクトのライフサイクル全体にわたって情報、意思決定、チームを結び付けるための準備が整います。

工業化建設施設で進捗状況を確認する 2 人の建設専門家。

確実性の向上が競争上の優位性になりつつある

業界リーダーは、プロダクツ化、DfMA（製造組立容易性設計）、プレファブリケーション建設などの手法を連携させ、コストの予測可能性、設計の一貫性、品質を向上させながら納期を短縮しています。これらのメリットを組み合わせることで、組織はタイトなスケジュール、複雑なサプライ チェーン、作業員の制約、オーナーの期待の高まりを乗り越え、より高い確実性を競争上の優位性に変えることができます。

工業化建設の現場で、建設作業員がプレハブの壁パネルを所定の位置に設置するよう指示します。

導入の拡大は適切な機能から始まる

工業化建設への道のりを進む組織は、作業員のスキル、サプライヤーの準備状況、デジタル ワークフロー、生産能力におけるギャップに個別にではなく、まとめて対処します。これらの方法をまだ検討している組織にとって、どの機能を優先するかを特定することは、導入を拡大するための重要な第一歩です。

工業化建設の価値を最大限に引き出す準備はできていますか? 今すぐスポットライト レポートを入手してください。

オートデスクの 『2026 年版 デザインと創造の業界動向調査：工業化建設のスポットライト』をダウンロードして、組織がスピード、予測可能性、品質、デリバリーをどのように向上させているか、また成熟度のギャップを埋め、そのメリットを拡大するためにどの機能が役立つかを探ります。